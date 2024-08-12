Они только наши: соответствий этих украинских слов точно нет в русских словарях

Некоторые слова имеют неповторимые частицы

В каждой стране есть слова, которые ясны только ее гражданам. В Украине также есть свои уникальные слова, точных аналогов которых не найдется в русском языке.

Языковеды привели несколько примеров слов, которые есть только в украинском языке. Их можно отличить по уникальной частице -арня(ярня), как говорится в материале "OBOZ.UA".

Они приводят пример "книгарня", слово, которое точно не найдется в русских словарях. Так же и винарня, то есть "винный магазин", броварня, то есть "пивной завод" и сироварня — "сыроваренный завод".

Кроме них, есть слово "вирій" — место, на которое улетают птицы. Заменителя в русском языке этого слова нет и говорят, что птицы улетают в теплые края.

В то же время есть слова кшталт, залізниця, шахівниця та нівроку – это также исключительно украинские слова без русскоязычных соответствий. В этот список можно еще записать лексему "Переможу", ведь на русском можно сказать только так — "одержу победу".

В издании также говорится, что в большинстве своем к одной русской лексеме можно подобрать значительное количество украинских слов:

болтать" – балакати, гомоніти, гуторити, патякати; мотляти, теревенити; плескати язиками тощо;

"включать" – заводити, включати; зараховувати; вмикати;

"масло" – масло (вершкове); олія; мастило;

"открывать" – відчиняти (двері, вікно); відкривати (збори); винаходити (нові засоби лікування); розплющувати (очі); розгортати (книжку); відкорковувати (пляшку);

"разойтись", "расходиться" – розійтись, розходитись; розцуратись, розсваритись; різнитись; не погоджуватися; розпалитися; розсохнутись; розминутись.

К тому же россияне, вероятно, не смогут понять слова бентежити, натякати, добродій, митець та обіруч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на украинском можно называть жителя Российской Федерации.