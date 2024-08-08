Забудьте о "кис-кис" и "цыпа-цыпа": как правильно подозвать животных на украинском
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Многие этого не знали
Украинцы все чаще переходят на свой родной язык и хотят учить ему своих детей, однако из-за длинной истории русификации иногда допускают ошибки. Например, многие до сих пор не знают, как правильно передать в речи или записать звуки животных на украинском.
"Телеграф" рассказывает о том, как "говорят" наши животные. Правильно будет так:
- козы мекают, "ме-е-е":
- овцы мекают, "ме-ке-ке":
- бараны бекают, "бе-ке-ке":
- коровы мычат, "му-у-у":
- собаки лают, "гав-гав":
- соловей щелкает, "тьох-тьох":
- сороки скрежещут, "скре-ке-ке":
- волки воют, "у-у-у":
- гуси болтают, "ґе–ґе–ґе":
- куры кудахтают, "куд-куди" и "ко-ко-ко":
- петухи кукарекают, "ку-ку-рі-ку":
- лягушки квачат, "кум-кум":
- лисицы жужжат, дзяв-дзяв:
- воробьи цвиренчат, "цвірінь-цвірінь, ців-ців"
- кони ржут, "і-го-го"
Также правильно подзывать животных на украинском таким образом:
- котам – "киць-киць і птруськи":
- собакам — "сю-сю", "на-на"
- курям – "ціп-ціп і киш":
- гусям – "гиля",
- качкам – "вуть-вуть"
- козам – "козь козь",
- коням – "кось-кось":
- коровам – "гейди",
- телятам – "минь-минь".
Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском языке правильно ответить чихающему человеку.