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Забудьте о "кис-кис" и "цыпа-цыпа": как правильно подозвать животных на украинском

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Забудьте о "кис-кис" и "цыпа-цыпа": как правильно подозвать животных на украинском Новость обновлена 08 августа 2024, 10:56

Многие этого не знали

Украинцы все чаще переходят на свой родной язык и хотят учить ему своих детей, однако из-за длинной истории русификации иногда допускают ошибки. Например, многие до сих пор не знают, как правильно передать в речи или записать звуки животных на украинском.

"Телеграф" рассказывает о том, как "говорят" наши животные. Правильно будет так:

  • козы мекают, "ме-е-е":
  • овцы мекают, "ме-ке-ке":
  • бараны бекают, "бе-ке-ке":
  • коровы мычат, "му-у-у":
  • собаки лают, "гав-гав":
  • соловей щелкает, "тьох-тьох":
  • сороки скрежещут, "скре-ке-ке":
  • волки воют, "у-у-у":
  • гуси болтают, "ґе–ґе–ґе":
  • куры кудахтают, "куд-куди" и "ко-ко-ко":
  • петухи кукарекают, "ку-ку-рі-ку":
  • лягушки квачат, "кум-кум":
  • лисицы жужжат, дзяв-дзяв:
  • воробьи цвиренчат, "цвірінь-цвірінь, ців-ців"
  • кони ржут, "і-го-го"

Также правильно подзывать животных на украинском таким образом:

  • котам – "киць-киць і птруськи":
  • собакам — "сю-сю", "на-на"
  • курям – "ціп-ціп і киш":
  • гусям – "гиля",
  • качкам – "вуть-вуть"
  • козам – "козь козь",
  • коням – "кось-кось":
  • коровам – "гейди",
  • телятам – "минь-минь".

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском языке правильно ответить чихающему человеку.

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#Украина #Правила #Язык