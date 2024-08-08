Забудьте о "кис-кис" и "цыпа-цыпа": как правильно подозвать животных на украинском

Многие этого не знали

Украинцы все чаще переходят на свой родной язык и хотят учить ему своих детей, однако из-за длинной истории русификации иногда допускают ошибки. Например, многие до сих пор не знают, как правильно передать в речи или записать звуки животных на украинском.

"Телеграф" рассказывает о том, как "говорят" наши животные. Правильно будет так:

козы мекают, "ме-е-е":

овцы мекают, "ме-ке-ке":

бараны бекают, "бе-ке-ке":

коровы мычат, "му-у-у":

собаки лают, "гав-гав":

соловей щелкает, "тьох-тьох":

сороки скрежещут, "скре-ке-ке":

волки воют, "у-у-у":

гуси болтают, "ґе–ґе–ґе":

куры кудахтают, "куд-куди" и "ко-ко-ко":

петухи кукарекают, "ку-ку-рі-ку":

лягушки квачат, "кум-кум":

лисицы жужжат, дзяв-дзяв:

воробьи цвиренчат, "цвірінь-цвірінь, ців-ців"

кони ржут, "і-го-го"

Также правильно подзывать животных на украинском таким образом:

котам – "киць-киць і птруськи":

собакам — "сю-сю", "на-на"

курям – "ціп-ціп і киш":

гусям – "гиля",

качкам – "вуть-вуть"

козам – "козь козь",

коням – "кось-кось":

коровам – "гейди",

телятам – "минь-минь".

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском языке правильно ответить чихающему человеку.