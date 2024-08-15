"Охрана, отмена": как сказать эту фразу на украинском, чтобы не резало уши

"Охрана" – это тоже суржик

В разных жизненных ситуациях, например в супермаркетах, часто можно услышать фразу "Охрана, отмена!". Но на украинском в дословном переводе звучит довольно бестолково.

В украинском языке глагол "відміняти" (или "відмінювати") имеет несколько значений, которые касаются изменения чего-либо. Это слово может означать "делать кого-то или что-нибудь иным; изменять". Например, в предложении "Тепер я наче трохи натуру відмінила" речь идет об изменении восприятия или характера, а в контексте учебы "Учні почали відмінювати слова із вправи" оно означает грамматическое изменение форм слов.

"Скасування" как понятие

На обозначение понятия "признавать, объявлять что-то недействительным, незаконным, прекращать действие чего-либо" в украинском языке используется слово "скасовувати". Этот глагол употребляется во многих контекстах, таких как"скасувати розпорядження", "скасувати рішення", "скасувати закон" и т.д. Следовательно, "скасувати" и "відмінити" не являются синонимами во всех случаях. "Скасування" указывает на аннулирование действия, тогда как "відміна" может касаться изменения или преобразования чего-либо.

Для слова "скасувати" на украинском языке существует несколько синонимов, которые могут быть использованы в зависимости от контекста:

Анулювати — указывает на полную отмену чего-либо.

Викреслити – часто используется в контексте документов или списков.

Відкликати – может касаться юридических или официальных действий.

Припинити – указывает на остановку действия или процесса.

А наиболее точным переводом русского выражения "Охрана, отмена!" на украинский есть"Охороно, скасувати!" или "Охороно, скасовано!". Об этом говорил известный языковед, доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив.

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