Выбросьте слово "пока" из своей речи: как правильно прощаться по-украински (подборка вариантов)
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Есть много фраз, которые можно сказать на прощание
Украинский язык богат и красив, и руссизмы только портят его. Однако некоторые слова и выражения прочно укрепились в повседневной речи украинцев, тогда как в украинском языке есть множество вариантов для их замены.
Как прощаться без русского "пока", рассказали на Facebook-странице "Рух "За мову". По смыслу "пока" означает то же, что и на польском "na razie" и чешском "zatím". Все эти слова — сокращение от полных форм прощания. Люди как бы говорят, что пока они расстаются, но скоро встретятся снова. Однако украинское "поки" этой функции не несет.
Украинское прощание "па-па", которое распространено особенно в западной части страны, тоже происходит из польского языка. Там "па-па" говорят друг другу дети.
Как можно прощаться в украинском языке
Фразы, которые говорят о желании повторного контакта
- До побачення! / Побачимося!
- До зустрічі! / Зустрінемося!
- До зв’язку! / Зв’яжемося!
- До завтра/вечора/вівторка/вихідних!
- Спишемося! / Зідзвонимося!
- Не прощаємося!
Пожелания перед расставанием:
- Хай/нехай щастить!
- Усього найкращого!
- Бувайте здорові!
- Щасливо!
- Щасливої дороги!
- Успіхів!
На сайте "Словотвір" предложили еще несколько вариантов, чем заменить российское "пока". Для короткого прощания там предлагают использовать: "бувай", "щасти".
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно пожелать человеку выздоровления на украинском. "Виздоровлюй" — это калька с русского, такого слова нет в украинском языке.