Выбросьте слово "пока" из своей речи: как правильно прощаться по-украински (подборка вариантов)

Есть много фраз, которые можно сказать на прощание

Украинский язык богат и красив, и руссизмы только портят его. Однако некоторые слова и выражения прочно укрепились в повседневной речи украинцев, тогда как в украинском языке есть множество вариантов для их замены.

Как прощаться без русского "пока", рассказали на Facebook-странице "Рух "За мову". По смыслу "пока" означает то же, что и на польском "na razie" и чешском "zatím". Все эти слова — сокращение от полных форм прощания. Люди как бы говорят, что пока они расстаются, но скоро встретятся снова. Однако украинское "поки" этой функции не несет.

Украинское прощание "па-па", которое распространено особенно в западной части страны, тоже происходит из польского языка. Там "па-па" говорят друг другу дети.

Как можно прощаться в украинском языке

Фразы, которые говорят о желании повторного контакта

До побачення! / Побачимося!

До зустрічі! / Зустрінемося!

До зв’язку! / Зв’яжемося!

До завтра/вечора/вівторка/вихідних!

Спишемося! / Зідзвонимося!

Не прощаємося!

Пожелания перед расставанием:

Хай/нехай щастить!

Усього найкращого!

Бувайте здорові!

Щасливо!

Щасливої дороги!

Успіхів!

На сайте "Словотвір" предложили еще несколько вариантов, чем заменить российское "пока". Для короткого прощания там предлагают использовать: "бувай", "щасти".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно пожелать человеку выздоровления на украинском. "Виздоровлюй" — это калька с русского, такого слова нет в украинском языке.