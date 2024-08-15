Правый — это о направлении: как правильно сказать на украинском "вы правы"

Самые распространенные варианты фраз вместо "правого"

В русском языке выражение "быть правым" часто используется для обозначения ситуации, когда чье-то мнение, позиция или действия оказываются правильными или обоснованными. И одним из вызовов для тех, кто изучает украинский или стремится улучшить свою речь, является правильный перевод этого распространенного русского выражения.

Итак, само слово "правый" в украинском языке означает противоположный левому. То есть правая рука, глаз, нога. Или же находящийся с правой стороны, то есть справа, когда речь идет о направлении. А для фразы "быть правым" есть три украинских соответствия, в зависимости от их значения и употребления.

Мати рацію

Это самый распространенный и универсальный вариант. Согласно "Словарю украинского языка" в 11 томах, "рація" означает "основание, основа, резон". Пример: "Виявилося, що він мав рацію щодо цього питання".

Ваша думка слушна

Это выражение является еще одним способом выразить согласие с чьим-либо мнением или признать его правильность. "Словарь украинского языка" определяет "слушний" как "правильный, умный, уместный". Пример: "Ваша думка слушна щодо необхідності змін у цьому питанні".

Ваша правда

Это выражение часто используется в разговорной речи для признания чьей-либо правоты. "Фразеологический словарь украинского языка" приводит это выражение как устоявшееся. Пример: "Ви мали сумніви щодо цього рішення, і тепер я бачу – ваша правда".

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