Это слово часто путают: как сказать "форточка" на украинском

Есть украинский термин для этой части окна

Слово "форточка" часто употребляется в повседневной жизни, однако на самом деле оно не является украинским. Это чистый суржик, привлеченный из русского языка.

Это слово ассоциируется с маленьким окошком в старых деревянных окнах, открывающимся отдельно от основной рамы. Однако в украинском языке существует более точный и правильный термин для обозначения этой детали. Его часто путают с другим – квартира.

"Кватирка" — украинский аналог

В украинском языке деталь, выполняющая функцию отдельного окошка, называется "кватиркой". Это слово имеет давние корни и исконно украинское. "Кватирка" обычно расположена в верхней части окна и предназначена для проветривания помещения.

Современное употребление

Сегодня термин "кватирка" не ограничивается только старыми деревянными окнами. Современные пластиковые окна также оснащаются аналогичными деталями, выполняющими ту же функцию. Важно помнить, что употребление слова "кватирка" подчеркивает не только точность, но и культурную самобытность украинского языка.

Следовательно, вместо того чтобы использовать слово "форточка", которое заимствовано из русского, правильнее употреблять слово "кватирка". Это не только поможет избежать суржика, но и будет способствовать сохранению речевой чистоты и самобытности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "газировка" на украинском языке. Это слово чуть-чуть похоже, однако, звучит иначе.