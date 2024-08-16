Укр

Не только банальное "Нехай щастить!": 6 способов пожелать удачи на украинском

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Иллюстративное фото Новость обновлена 16 августа 2024, 11:01
Иллюстративное фото. Фото Freepik

Традиционные и оригинальные варианты пожеланий

В нашем языке существует множество способов пожелать кому-то успеха или счастья. Однако употребление слова "удача" часто вызывает недоразумение, ведь традиционно считали, что "вдача" означает характер, а "удача" — успех.

Все больше, учитывая благозвучие украинского языка, "удача" может превращаться во "вдачу" после слов, заканчивающихся гласными, сохраняя значение успеха. Итак, как правильно выразить свои пожелания, не попав в лингвистическую ловушку.

Альтернативные варианты

Если вы все же избегаете слова "удача", вот несколько альтернативных способов пожелать удачи:

  1. Нехай щастить! — классический вариант, не теряющий актуальности.
  2. Щасти (вам, тобі)! — краткая форма предыдущего.
  3. Успіхів! – лаконично и понятно.
  4. З роси й води вам — традиционное пожелание, часто используемое на дне рождения.
  5. Хай вам добре ведеться! — оригинальный вариант с использованием глагола "вестись".
  6. Нехай вам у всьому таланить/фортунить! — пожелания с использованием менее распространенных, но вполне литературных глаголов.

Украинский язык богат разнообразными синонимами. Независимо от того, какой вариант вы выберете, главное – искренность вашего пожелания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно прощаться перед сном на украинском языке. С этим пожеланием возникает сразу несколько трудностей.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Язык