Прямой перевод не сработает: как на украинском сказать поговорку "дорога ложка к обеду"

В украинском языке есть несколько соответствий этой поговорке

Сделать речь яркой, выразительной и запоминающейся помогают различные фразеологизмы и устойчивые выражения. Однако при переводе с русского языка на украинский многие сталкиваются с трудностями, поскольку не всегда знают, как точно передать смысл и сохранить образность фраз.

Известный языковед и главный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданок 1+1" перечислил интересные аналоги пословицы "Дорога ложка к обеду". Прямой перевод не сработает, поэтому его использовать не стоит.

Как на украинском будет "дорога ложка к обеду"

Александр Авраменко отметил, что эту пословицу в разговоре используют, чтобы подчеркнуть важность своевременности. Она напоминает, что подарок, помощь или любое действие имеют большую ценность, если они приходят вовремя, когда они действительно нужны. Ее используют, чтобы упрекнуть кого-то с опоздавшими действиями.

В украинском языке можно использовать несколько вариантов перевода этого выражения. Например:

До обіду ложка, а після – не треба;

Невчас дає хліба густо, коли зубів пусто;

Дороге яйце до Великодня;

Дорога крашанка до Великодня.

Последние два аналога, как отметил языковед, являются более точными и яркими. Хотя все эти варианты можно использовать в своем лексиконе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "газировка" на украинском языке. Это слово чуть-чуть похоже, однако, звучит иначе.