Прямой перевод не сработает: как на украинском сказать поговорку "дорога ложка к обеду"
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В украинском языке есть несколько соответствий этой поговорке
Сделать речь яркой, выразительной и запоминающейся помогают различные фразеологизмы и устойчивые выражения. Однако при переводе с русского языка на украинский многие сталкиваются с трудностями, поскольку не всегда знают, как точно передать смысл и сохранить образность фраз.
Известный языковед и главный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданок 1+1" перечислил интересные аналоги пословицы "Дорога ложка к обеду". Прямой перевод не сработает, поэтому его использовать не стоит.
Как на украинском будет "дорога ложка к обеду"
Александр Авраменко отметил, что эту пословицу в разговоре используют, чтобы подчеркнуть важность своевременности. Она напоминает, что подарок, помощь или любое действие имеют большую ценность, если они приходят вовремя, когда они действительно нужны. Ее используют, чтобы упрекнуть кого-то с опоздавшими действиями.
В украинском языке можно использовать несколько вариантов перевода этого выражения. Например:
- До обіду ложка, а після – не треба;
- Невчас дає хліба густо, коли зубів пусто;
- Дороге яйце до Великодня;
- Дорога крашанка до Великодня.
Последние два аналога, как отметил языковед, являются более точными и яркими. Хотя все эти варианты можно использовать в своем лексиконе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "газировка" на украинском языке. Это слово чуть-чуть похоже, однако, звучит иначе.