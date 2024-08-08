Вы точно делаете эти ошибки: филолог назвала самые типичные искажения украинского языка

Она предложила правильные варианты

Украинский язык, который становится все более популярен и среди русскоговорящих украинцев, богат и красив. Однако существуют ряд типичных ошибок, которые люди часто допускают.

О самых распространенных ошибках в украинском языке рассказала филолог и преподаватель украинского языка и литературы Мария Словолюб. Она призвала украинцев совершенствовать свой украинский.

1 ошибка — "приймати міри". Правильно в этом случае говорить "вжити заходів".

2 ошибка — "попередити хворобу". Филолог отметила, что невозможно предупредить болезнь, так как предупреждаем мы кого-то о чем-то. Правильный вариант — "запобігти хворобі".

3 ошибка — "зайняти перше місце". В украинском языке в это случае используется слово "посісти".

4 ошибка — "отримати досвід". В украинском языке для этого выражения есть слово "набувати".

"Досвід ми набуваємо, освіту — здобуваємо", — пояснила филолог.

5 ошибка — "мені так удобно". Это выражение — калька с русского языка. По-украински не "удобно", а зручно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 7 руссизмах, которые многие допускают в своей речи. Для сохранения чистоты и самобытности украинского языка важно различать их и отдавать предпочтение украинским аналогам.