Точно не "офігєть": как это слово правильно перевести на украинский

Это слово часто переводят неверно

В украинском языке многие часто используют сленговые слова. Однако далеко не всегда их правильно переводят и получаются русизмы. Одно из таких слов — "офигеть".

"Телеграф" рассказывает, как действительно оно должно звучать и какие версии звучат категорически неправильно. Стоит отметить, что слово "офигеть" в украинском языке будет "офігіти".

Тут же нужно добавить, что некоторые пишут и произносят его как "офігЄть", "офигіть" и т.д., но правильный вариант только один.

Значение слова "офигеть" — удивиться чему-то. Иногда на сленге таким образом выражают свои эмоции. Например, "я офігів, як побачив нові ціни".

Заменить такое высказывание можно более корректными словами:

"я здивовавний";

"я вражений";

"я приголомшений".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинском языке в качестве благодарности кому-либо не стоит говорить "велике дякую". Это считается ошибкой. Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказать, чем заменить эту фразу. На самом деле, есть множество вариантов, которые будут звучать куда лучше.