"Їх" или "їхній"? языковед объяснил, как правильно говорить на украинском

Запомните этот нюанс, чтобы избежать ошибок

Многие украинцы с начала войны, отказались от использования русского языка, однако время от времени сталкиваются с трудностями в общении, поскольку не всегда знают правильный перевод слов или выражений. Часто возникает путаницы с такими местоимениями как "їх" и "їхній".

Известный языковед Александр Авраменко рассказал, почему с этим возникают сложности и как правильно говорить на украинском. Следует запомнить одно важное правило!

"Їх" или "їхній" — как правильно на украинском?

По словам эксперта, эти слова являются синонимами, но есть важный нюанс. Если речь идет о принадлежности кому-то или почему-то, тогда в разговоре можно использовать как "їх", так и "їхній". Например: "це їх валізи" и "це їхні валізи". Эти варианты оба правильные.

Но следует запомнить правило, что, например, "ждать" или "остановить" мы можем только "їх", поскольку здесь не идет речь о принадлежности. Чтобы избежать ошибок в разговоре, нужно смотреть на контекст предложения.

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