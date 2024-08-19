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Вы точно не знаете, что означает это слово: когда в Украине говорят о "грызоте"

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Почему "гризота" — это больше, чем просто слово?
Почему "гризота" — это больше, чем просто слово?. Фото freepik.com

Это слово охватывает широкий спектр значений

В богатом украинском языке есть немало самобытных слов, которые точно передают сложные эмоциональные состояния и жизненные ситуации. Одно из таких слов — "гризота".

Это интересное украинское слово имеет несколько взаимосвязанных значений. Они включают широкий спектр человеческих переживаний и взаимодействий.

Что же означает слово "гризота"

Первое и самое распространенное значение слова "гризота" — это душевные страдания, мучение, беспокойное и тревожное состояние, часто связанное с чувством вины. Когда мы говорим, что нас "грызет совесть", мы имеем в виду именно это состояние внутреннего беспокойства и угрызений совести. Синонимами к "гризоте" в этом значении являются:

  • душевні тортури,
  • мука,
  • мордування,
  • катування,
  • боління.

Кроме того, оно может означать хлопоты или заботу, что также часто сопровождается внутренним беспокойством. Интересно, что слово "гризота" имеет и другое значение, выходящее за пределы внутренних переживаний одного человека.

Оно может описывать острые споры между противоположно настроенными группами людей, а также драку между животными или ссору между людьми. В этом контексте синонимами слова "гризота" будут:

  • баталія,
  • каламут,
  • колотнеча,
  • перепалка,
  • розрада,
  • заколот,
  • сварня,
  • гризанина,
  • чвара.

Такое разнообразие значений делает слово "гризота" чрезвычайно выразительным и многогранным. Она может описывать как внутренние переживания человека, так и внешние конфликты, подчеркивая связь между личными эмоциями и общественными взаимодействиями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что такое "химорода" на украинском языке. Его синонимы — "химерити", "вередувати".

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