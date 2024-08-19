Вы точно такого не знали: Авраменко объяснил, что означает слово "манівці" в украинском языке

Учите родной язык вместе с "Телеграфом"

От украинцев часто можно услышать, что кто-то "пішов манівцями" или "говорить манівцями". Но знаете ли вы, как правильно их использовать?

"Телеграф" со ссылкой на урок известного украинского учителя и языковеда Александра Авраменко расскажет, что означает слово "манівець".

По словам учителя украинского языка, это выражение в большинстве своем употребляют во множественном числе — "манівці".

"А что это такое? Это косвенный, а обходной, окружной путь. То есть можно идти куда-то "навпростець", а можно "манівцями", – рассказал языковед.

Он также отметил, что с этим словом есть несколько фразеологизмов. Например, "говорити манівцями" означает "говорить намеками, косвенно" . А также есть устойчивое соединение слов "іти манівцями" или "збитися на манівці", что значит неправильно действовать, сойти с правильной дороги.

"Напоследок только добавлю: никогда не сбиваемся в заблуждение и выучим язык, который передали нам наши предки", — подытожил Авраменко.

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