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По-українськи, українською или по-українському: языковед объяснил, как правильно

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Говорите на родном языке грамотно Новость обновлена 16 августа 2024, 14:11
Говорите на родном языке грамотно. Фото Freepik

Авраменко ответил на один из самых частых вопросов

Языковед Александр Авраменко, прозванный "известнейшим учителем Украины", который объяснял про "бритися" или "голитися", рассказал, как правильно употреблять фразы: "говорити по-українськи", "говорити українською" или "говорити на українській мові".

В эфире "Сніданку з 1+1" эксперт отметил, что этот вопрос — один из самых распространенных у украинцев. По словам Авраменко, все три варианта – правильные, но у каждого есть свои нюансы.

"Один из самых распространенных вопросов, который вы задаете, такой — правильно ли сказать: говорити по-українськи? Отвечаю: да, правильно, но это редко используемый вариант. Лучше сказать: говорити по-українському, но и эта форма не идеальна. Наиболее органичный и распространенный вариант: говорити українською", — объяснил языковед.

Александр рекомендует все же отдавать предпочтение именно варианту "говорити українською". " Он наиболее органичный, естественный. И ни в коем случае не говорите — на українській мові", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, как на украинском правильно сказать "с прошедшим". Оказывается, можно использовать два варианта.

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#Украинский язык #Александр Авраменко