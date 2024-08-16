По-українськи, українською или по-українському: языковед объяснил, как правильно

Авраменко ответил на один из самых частых вопросов

Языковед Александр Авраменко, прозванный "известнейшим учителем Украины", который объяснял про "бритися" или "голитися", рассказал, как правильно употреблять фразы: "говорити по-українськи", "говорити українською" или "говорити на українській мові".

В эфире "Сніданку з 1+1" эксперт отметил, что этот вопрос — один из самых распространенных у украинцев. По словам Авраменко, все три варианта – правильные, но у каждого есть свои нюансы.

"Один из самых распространенных вопросов, который вы задаете, такой — правильно ли сказать: говорити по-українськи? Отвечаю: да, правильно, но это редко используемый вариант. Лучше сказать: говорити по-українському, но и эта форма не идеальна. Наиболее органичный и распространенный вариант: говорити українською", — объяснил языковед.

Александр рекомендует все же отдавать предпочтение именно варианту "говорити українською". " Он наиболее органичный, естественный. И ни в коем случае не говорите — на українській мові", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, как на украинском правильно сказать "с прошедшим". Оказывается, можно использовать два варианта.