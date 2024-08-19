Ви точно не знаєте, що означає це слово: коли в Україні говорять про "гризоту"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це слово охоплює широкий спектр значень
У багатій українській мові є чимало самобутніх слів, які влучно передають складні емоційні стани та життєві ситуації. Одне з таких слів — "гризота".
Це цікаве українське слово має кілька взаємопов'язаних значень. Вони охоплюють широкий спектр людських переживань та взаємодій.
Що ж означає слово "гризота"
Перше і найпоширеніше значення "гризоти" — це душевні страждання, мука, неспокійний та тривожний стан, часто пов'язаний з почуттям провини. Коли ми кажемо, що нас "гризе совість", ми маємо на увазі саме цей стан внутрішнього неспокою та докорів сумління. Синонімами до "гризоти" в цьому значенні є:
- душевні тортури,
- мука,
- мордування,
- катування,
- боління.
Крім того, воно може означати клопіт або турботу, що також часто супроводжується внутрішнім неспокоєм. Цікаво, що слово "гризота" має й інше значення, яке виходить за межі внутрішніх переживань однієї людини.
Воно може описувати гострі суперечки між протилежно налаштованими групами людей, а також бійку між тваринами чи сварку між людьми. У цьому контексті синонімами "гризоти" будуть:
- баталія,
- каламут,
- колотнеча,
- перепалка,
- розрада,
- заколот,
- сварня,
- гризанина,
- чвара.
Таке розмаїття значень робить слово "гризота" надзвичайно виразним та багатогранним. Воно може описувати як внутрішні переживання людини, так і зовнішні конфлікти, підкреслюючи зв'язок між особистими емоціями та суспільними взаємодіями.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що таке "химорода" українською мовою. Його синоніми — "химерити", "вередувати".