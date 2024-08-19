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Ви точно не знаєте, що означає це слово: коли в Україні говорять про "гризоту"

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Чому "гризота" - це більше, ніж просто слово?
Чому "гризота" - це більше, ніж просто слово?. Фото freepik.com

Це слово охоплює широкий спектр значень

У багатій українській мові є чимало самобутніх слів, які влучно передають складні емоційні стани та життєві ситуації. Одне з таких слів — "гризота".

Це цікаве українське слово має кілька взаємопов'язаних значень. Вони охоплюють широкий спектр людських переживань та взаємодій.

Що ж означає слово "гризота"

Перше і найпоширеніше значення "гризоти" — це душевні страждання, мука, неспокійний та тривожний стан, часто пов'язаний з почуттям провини. Коли ми кажемо, що нас "гризе совість", ми маємо на увазі саме цей стан внутрішнього неспокою та докорів сумління. Синонімами до "гризоти" в цьому значенні є:

  • душевні тортури,
  • мука,
  • мордування,
  • катування,
  • боління.

Крім того, воно може означати клопіт або турботу, що також часто супроводжується внутрішнім неспокоєм. Цікаво, що слово "гризота" має й інше значення, яке виходить за межі внутрішніх переживань однієї людини.

Воно може описувати гострі суперечки між протилежно налаштованими групами людей, а також бійку між тваринами чи сварку між людьми. У цьому контексті синонімами "гризоти" будуть:

  • баталія,
  • каламут,
  • колотнеча,
  • перепалка,
  • розрада,
  • заколот,
  • сварня,
  • гризанина,
  • чвара.

Таке розмаїття значень робить слово "гризота" надзвичайно виразним та багатогранним. Воно може описувати як внутрішні переживання людини, так і зовнішні конфлікти, підкреслюючи зв'язок між особистими емоціями та суспільними взаємодіями.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що таке "химорода" українською мовою. Його синоніми — "химерити", "вередувати".

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