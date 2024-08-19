Ви точно не знаєте, що означає це слово: коли в Україні говорять про "гризоту"

Це слово охоплює широкий спектр значень

У багатій українській мові є чимало самобутніх слів, які влучно передають складні емоційні стани та життєві ситуації. Одне з таких слів — "гризота".

Це цікаве українське слово має кілька взаємопов'язаних значень. Вони охоплюють широкий спектр людських переживань та взаємодій.

Що ж означає слово "гризота"

Перше і найпоширеніше значення "гризоти" — це душевні страждання, мука, неспокійний та тривожний стан, часто пов'язаний з почуттям провини. Коли ми кажемо, що нас "гризе совість", ми маємо на увазі саме цей стан внутрішнього неспокою та докорів сумління. Синонімами до "гризоти" в цьому значенні є:

душевні тортури,

мука,

мордування,

катування,

боління.

Крім того, воно може означати клопіт або турботу, що також часто супроводжується внутрішнім неспокоєм. Цікаво, що слово "гризота" має й інше значення, яке виходить за межі внутрішніх переживань однієї людини.

Воно може описувати гострі суперечки між протилежно налаштованими групами людей, а також бійку між тваринами чи сварку між людьми. У цьому контексті синонімами "гризоти" будуть:

баталія,

каламут,

колотнеча,

перепалка,

розрада,

заколот,

сварня,

гризанина,

чвара.

Таке розмаїття значень робить слово "гризота" надзвичайно виразним та багатогранним. Воно може описувати як внутрішні переживання людини, так і зовнішні конфлікти, підкреслюючи зв'язок між особистими емоціями та суспільними взаємодіями.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що таке "химорода" українською мовою. Його синоніми — "химерити", "вередувати".