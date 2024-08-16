Как правильно на украинском называть женщин-военных: ответ знают не все

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

В Украине по состоянию на январь 2024 года в ВСУ работает более 70 тысяч женщин, их количество ежедневно пополняется. Однако не все правильно называют военнослужащих.

"Телеграф" расскажет, как правильно на украинском называть женщин, служащих в армии. Как объясняет редактор Ольга Васильева, в украинском языке "вояк" означает того, кто бьется с врагом, а женским родом к "воякє" есть "воячка".

Кроме того, можно употреблять слово "войовниця", "воїтелька" чи "воїнка".

Солдатка теперь, когда женщины тоже воюют, приобрело другое значение — не жена или вдова солдата, а женский род к слову "солдат". Если же употреблять в значении "жена солдата", тогда целесообразным был бы суффикс -ш-, как в архаизмах русского происхождения "генеральша" и "офицерша", которые были внесены в украинские словари при русской империи.

Другие женские воинские звания:

сержантка;

лейтенантка;

капитанка;

майорка;

подполковница, полковница;

генералка;

генерал-майорка;

генерал-лейтенантка.

Феминитивы к бойцу и борцу — бійчиня, борчиня.

Феминитивы к военнослужащему/военному — військовослужбовка/військовичка.

Феминитив к офицеру — офіцерка.

Отметим, на январь этого года общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляет 66,9 тысячи человек, из них 47,2 тысячи – военнослужащие. При этом 6,5 тысячи находятся на руководящих должностях, а около 4 тысяч находятся на линии столкновения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском называют зеленый лук.