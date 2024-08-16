Как правильно на украинском называть женщин-военных: ответ знают не все
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В Украине по состоянию на январь 2024 года в ВСУ работает более 70 тысяч женщин, их количество ежедневно пополняется. Однако не все правильно называют военнослужащих.
"Телеграф" расскажет, как правильно на украинском называть женщин, служащих в армии. Как объясняет редактор Ольга Васильева, в украинском языке "вояк" означает того, кто бьется с врагом, а женским родом к "воякє" есть "воячка".
Кроме того, можно употреблять слово "войовниця", "воїтелька" чи "воїнка".
Солдатка теперь, когда женщины тоже воюют, приобрело другое значение — не жена или вдова солдата, а женский род к слову "солдат". Если же употреблять в значении "жена солдата", тогда целесообразным был бы суффикс -ш-, как в архаизмах русского происхождения "генеральша" и "офицерша", которые были внесены в украинские словари при русской империи.
Другие женские воинские звания:
- сержантка;
- лейтенантка;
- капитанка;
- майорка;
- подполковница, полковница;
- генералка;
- генерал-майорка;
- генерал-лейтенантка.
Феминитивы к бойцу и борцу — бійчиня, борчиня.
Феминитивы к военнослужащему/военному — військовослужбовка/військовичка.
Феминитив к офицеру — офіцерка.
Отметим, на январь этого года общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляет 66,9 тысячи человек, из них 47,2 тысячи – военнослужащие. При этом 6,5 тысячи находятся на руководящих должностях, а около 4 тысяч находятся на линии столкновения.
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