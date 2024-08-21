Как сказать "состояние" на украинском: о богатстве, здоровье и семье

Тонкости перевода и употребления этих понятий в украинском языке

Понятие, которое передает русское слово "состояние" достаточно многозначно в украинском языке и может употребляться для обозначения различных аспектов жизни. Чтобы правильно использовать эти слова, следует разобраться в их значениях и оттенках.

Словари приводят широкий спектр вариантов перевода этого слова. Один из наиболее распространенных – "статок" как имущественный, финансовый или экономический статус личности, или богатство. Например:

Людина із статками (з "состоянием").

Нажити значне багатство ("состояние").

В этом смысле "состояние" близко к словам "майно", "багатство", "статок". То есть, когда мы говорим о "состоянии" в этом смысле, имеем в виду наличие у кого-то материальных, финансовых ресурсов.

Также "состояние" может означать положение, положение, ситуацию, в которой находится кто-либо или что-то, тогда следует употреблять слово состояние. Например:

Стан здоров'я,

Стан сп'яніння,

Майновий, фінансовий стан підприємства.

Здесь "состояние" указывает на текущий, актуальный статус, условия, в которых находится объект или субъект. Это может быть физический, психологический, эмоциональный или любой другой вид "состояния".

Есть также устоявшиеся выражения с русским "состоянием" такие, как:

быть в состоянии (что-либо делать) – бути спроможним, бути в силі зробити, спромогтися зробити, мати спроможність зробити,

по состоянию на 1 января – станом на 1 січня,

акты гражданского состояния — акти громадянського стану,

в состоянии войны — у стані війни, у воєнному стані.

Итак, основные варианты перевода и использования понятия "состояние" на украинский:

Майно, статки, багатство,

Становище, ситуація, умови,

Фінансовий/майновий стан.

Стан здоров'я, стан сп'яніння тощо.

Важно подбирать наиболее точный вариант, исходя из контекста. Надеемся, эта статья помогла вам разобраться, как корректно говорить о "состоянии" на украинском языке.

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