Как сказать "состояние" на украинском: о богатстве, здоровье и семье
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Тонкости перевода и употребления этих понятий в украинском языке
Понятие, которое передает русское слово "состояние" достаточно многозначно в украинском языке и может употребляться для обозначения различных аспектов жизни. Чтобы правильно использовать эти слова, следует разобраться в их значениях и оттенках.
Словари приводят широкий спектр вариантов перевода этого слова. Один из наиболее распространенных – "статок" как имущественный, финансовый или экономический статус личности, или богатство. Например:
- Людина із статками (з "состоянием").
- Нажити значне багатство ("состояние").
В этом смысле "состояние" близко к словам "майно", "багатство", "статок". То есть, когда мы говорим о "состоянии" в этом смысле, имеем в виду наличие у кого-то материальных, финансовых ресурсов.
Также "состояние" может означать положение, положение, ситуацию, в которой находится кто-либо или что-то, тогда следует употреблять слово состояние. Например:
- Стан здоров'я,
- Стан сп'яніння,
- Майновий, фінансовий стан підприємства.
Здесь "состояние" указывает на текущий, актуальный статус, условия, в которых находится объект или субъект. Это может быть физический, психологический, эмоциональный или любой другой вид "состояния".
Есть также устоявшиеся выражения с русским "состоянием" такие, как:
- быть в состоянии (что-либо делать) – бути спроможним, бути в силі зробити, спромогтися зробити, мати спроможність зробити,
- по состоянию на 1 января – станом на 1 січня,
- акты гражданского состояния — акти громадянського стану,
- в состоянии войны — у стані війни, у воєнному стані.
Итак, основные варианты перевода и использования понятия "состояние" на украинский:
- Майно, статки, багатство,
- Становище, ситуація, умови,
- Фінансовий/майновий стан.
- Стан здоров'я, стан сп'яніння тощо.
Важно подбирать наиболее точный вариант, исходя из контекста. Надеемся, эта статья помогла вам разобраться, как корректно говорить о "состоянии" на украинском языке.
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