Как правильно сказать "отзывчивый" на украинском: десяток синонимов на все случаи

Украинские соответствия для слова "отзывчивый"

В повседневном общении часто возникают трудности с переводом некоторых русских слов на украинский. Одним из таких является слово "отзывчивый". Однако украинский язык богат оттенками значений, и всегда можно найти тот вариант, который лучше всего подходит в конкретной ситуации.

Как правильно передать это понятие на родном языке, чтобы сохранить его значение и избежать калькирования? Есть несколько возможностей для перевода.

Чуйний

Это ближайший и наиболее часто употребляемый аналог слова "отзывчивый" в украинском языке. "Чуйний" означает человека, который с пониманием относится к другим, готов помочь и поддержать. Могут еще быть варианты чутливий, чулий – это тот, кто слышит, воспринимает чью-то просьбу, чью-то беду, чей-то зов, реагирует на них, готов прийти на помощь или просто посочувствовать, сказать что-то отрадное, теплое. Пример: "Марія — дуже чуйна людина, вона завжди готова вислухати й підтримати друзів у скрутну хвилину".

Співчутливий

Этот вариант подчеркивает способность человека разделить чувства других, проявлять эмпатию. Пример: "Наш новий керівник виявився дуже співчутливим — він з розумінням поставився до сімейних обставин співробітника".

Уважний

В некоторых контекстах "отзывчивый" можно перевести как "уважний", особенно когда речь идет о готовности обратить внимание на нужды других. Пример: "Уважний до проблем колег, він завжди намагався знайти оптимальне рішення для всіх".

Щирий

Этот вариант подходит, когда хотим подчеркнуть открытость и непосредственность человека в выражении своих чувств и оказании помощи. Пример: "Його щире бажання допомогти було помітне всім".

Среди других синонимов есть, к примеру: чуткий на заклик, спочутливий, спочутний, відкличливий на добро, добросердий, доброго серця.

Выбор наиболее точного соответствия зависит от контекста. Иногда для точной передачи смысла может потребоваться описательный перевод. Например, фразу "отзывчивый на просьбы" лучше перевести как "той, хто охоче відгукується на прохання" или "готовий допомогти за першим покликом".

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