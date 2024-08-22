Как сказать "гостеприимство" на украинском: языковые особенности национальной любезности

Основные варианты перевода, аспекты их употребления и культурный контекст

Украинцы издавна славятся своим радушием к гостям. Но как правильно передать понятие гостеприимство на украинском языке?

Следует помнить, что слово "гостеприїмство" является калькой c русского и не соответствует нормам украинского языка. Разберемся с вариантами правильного перевода и их особенностями.

Основной перевод

Самый распространенный и точный перевод слова гостеприимство на украинский — "гостинність". Это слово полностью отражает значение русского соответствия и является удельно украинским. Пример: "Українська гостинність відома в усьому світі"..

Синонимы и близкие понятия

"Привітність" – это слово подчеркивает доброжелательное отношение к гостям. Пример: "Привітність господарів зробила наше перебування незабутнім".

"Хлібосольство" – этот термин больше касается щедрости в угощении гостей. Пример: "Хлібосольство української родини здивувало іноземних туристів".

Также в зависимости от контекста можно использовать описательные конструкции:

"Тепле приймання гостей",

"Щире ставлення до відвідувачів",

"Радісна зустріч подорожніх".

В украинской культуре понятие гостеприимства имеет глубокие корни. Оно связано с традициями встречи гостей хлебом-солью, щедрым угощением и созданием комфортабельной атмосферы.

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