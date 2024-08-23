Ви навіть не здогадувались, але "овочі" та "фрукти" – це русизми: як вони звучать українською

Забуті терміни, які варто вживати замість "овочів" і "фруктів"

Сучасна українська мова зазнала значного впливу радянської політики, яка прагнула до "зближення" української та російської мов. Це призвело до заміни питомих українських слів на запозичені з російської.

Така практика торкнулася навіть понять, що характеризували овочі та фрукти. Мало хто знає, але в українській мові для них є питомі слова.

Городина та садовина

Отже, українська мова має власні оригінальні слова для позначення овочів і фруктів: "городина" і "садовина". "Городина" з наголосом на "о" вказує на те, що вирощується на городі. Словник подає значення цього слова, як городні плоди та зелень, які є харчовими продуктами (капуста, огірки, морква та ін.).

А от "садовина" з наголосом на останню "а" вказує на плоди, які ростуть у садах на деревах та кущах. Ці слова відображають логіку словотвору, притаманну українській мові, і їхнє вживання може сприяти збереженню мовної ідентичності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати українською шматочок хліба, який всі дуже полюбляють. Бо слово "горбушка" є запозиченням.