Укр

Не просто товарищ по рюмке: как правильно называть "собутыльника" на украинском

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как правильно называть друзей по питью на украинском
Как правильно называть друзей по питью на украинском. Фото Freepik

Украинский язык богат синонимами, отражающими нашу культуру и традиции

В украинском языке существует множество слов, которые несут культурный контекст и отражают особенности общения. Однако, из-за длительного влияния русского языка, многие не знают, как корректно перевести некоторые слова на украинский.

Одним из таких терминов является "собутыльник", употребляемый для обозначения человека, с которым вы вместе распиваете алкоголь. Существует несколько вариантов перевода этого слова на украинский язык

Украинские соответствия

Наиболее понятным и дословным ответчиком является "почарківець". Это слово точно передает суть русского термина, однако оно не является единственным.

"Горілчаний брат": литературный оттенок

Интересным вариантом является "Горілчаний брат". Это словосочетание придает определенный романтический оттенок, ведь оно часто встречается в украинской литературе. Оно отражает не только общность в употреблении алкоголя, но и глубокие дружеские связи.

"Чоповий брат": традиции и символика

Еще одним интересным вариантом является "чоповий брат", который происходит от слова "чип" — конусообразной пробки для закрытия сосудов. Этот термин не только описывает совместное распитие, но и напоминает о традициях, связанных с приготовлением и потреблением напитков.

Другие варианты перевода

Кроме основных синонимов, украинский язык предлагает еще несколько интересных вариантов, которые следует упомянуть:

  • Супияк – звучит весело и легко, подчеркивая непринужденность общения.
  • Сучарник — это слово имеет юмористический подтекст, что делает его идеальным для неформальных встреч.
  • Співпляшкар — отражает совместное употребление напитков, создавая образ дружеской компании.
  • Товариш по чарці — классический вариант, звучащий поэтично и подчеркивающий дух общества.

Итак, слово "собутыльник" в украинском языке – это не просто термины. Все эти варианты отражают культурные традиции, социальные связи и особенности общения украинцев.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно называть "носки" на украинском языке. Ведь носок – это часть, а не целое.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Язык