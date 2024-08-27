Запретить нельзя приструнить: в Раде назвали две причины, почему не принимают закон по Telegram

Дотации в мессенджер составляют 600-700 млн. долларов в год, а среди его инвесторов немало олигархов из окружения Путина.

За пять месяцев с момента регистрации в Верховной Раде так и не рассмотрели законопроект №11115, который должен нормировать деятельность в Украине мессенджера Telegram и других "платформ общего доступа к информации". Причина, по мнению его инициатора — народного депутата и председателя подкомитета по культурной политике комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Николая Княжицкого, в том, что популярный мессенджер стал удобным инструментом в руках действующей власти.

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" он объяснил, как законодательные изменения помогли бы в наведении порядка в информпространстве и почему речь не идет о простой блокировке.

— Еще в 2017 году российские интернет-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" были заблокированы в Украине решением Совета по национальной безопасности и обороне. Нужно ли было что-то делать тогда и с Telegram?

— Есть две формы обмена информацией: мессенджеры и платформы доступа к информации. К тому времени Telegram был еще мессенджером, как Signal, в котором вы просто можете писать друг другу сообщения. Каналы в Telegram создали позже. Поэтому в то время такой большой опасности от него не было, как сейчас, потому что Telegram сейчас предоставляет гораздо больше сервисов, чем было в начале его создания.

— Когда стало ясно, что этот популярный мессенджер опасен, можно было применить практику его блокирования решением СНБО? Или нужна законодательная инициатива?

— Поскольку мы сейчас интегрируемся в ЕС, то у нас все же есть определенные ограничения. И в этом плане законодательный уровень имеет очень большой плюс. И проект закона, который мы подали, практически отвечает не только европейской цифровой платформе и цифровому регулированию, но и международной практике. Буквально сегодня была информация о том, что в Индии хотят запретить Telegram именно потому, что они не хотят открыть представительство в стране, не контактируют с местными властями. А это ровно то, что написано в нашем законе и то, что хотели сделать мы.

При отсутствии представительства и из-за непредоставления документов работу провайдера будут считать непрозрачной.

— Ваш закон предусматривает не запрет, а только требование работать в украинском правовом поле и сотрудничать с отечественным регулятором?

— Да, деятельность по украинским законам, которая предусматривает прозрачность работы и финансирования. А в случае, если владельцы определенных требований соблюдать не будут, закон предусматривает запрет на использование Telegram государственными структурами и теми, кто использует персональную информацию. Это, например, банки или "Дія".

— А на военных запрет не будет распространяться?

— По военным должно быть отдельное решение Кабинета министров, потому что иногда использование этого мессенджера для них крайне необходимо. К примеру, с контрразведывательными целями. Поэтому это делается по другому порядку, который тоже предусмотрен в законе.

— Для рядовых граждан предусмотрены какие-то ограничения, потому что многие жалуются, что это удобный канал получения информации и общения?

— В нашем законе запрет для такой категории не предусмотрен.

— Законопроект представлен еще в марте, на календаре — почти сентябрь. Почему он до сих пор не рассмотрен?

— Есть две причины. Хотя его подписали представители разных фракций, первой фамилия стоит моя. А у власти принято не рассматривать законопроекты, которые представляют депутаты от оппозиции. Я считаю это полной ерундой, потому что этот подписали и представители провластной партии. Но у них есть такая практика.

Вторая причина того, что власти очень часто используют Telegram, и в частности анонимные каналы в своем пиаре, скажем так. Или в борьбе с оппозицией. И они считают, что это может как-то ударить по ним, хотя закон не предусматривает ограничений для таких каналов. Поэтому пока законопроект не рассмотрен профильным комитетом, я все время на этом настаиваю. Будем дальше работать над тем, чтобы закон все-таки был принят.

Опрос показал, что мессенджер популярен среди украинцев, поэтому должен иметь регулирование.

Добавлю еще, что идеологию предложенного нами законопроекта о деанонимизации Telegram и регулировании на уровне со СМИ поддерживает и Служба безопасности Украины, и Главное управление разведки и многие другие специальные структуры. Поэтому даже независимо от того задержан Дуров или нет, нам это нужно делать. Хотя бы потому, что мы ведем войну, а это мессенджер, наиболее часто используемый российской армией, который мы не контролируем, серверы которого находятся на территории России. И который, что интересно, убыточен.

По вчерашнему выводу известного российского цифрового эксперта Муртазина, дотации в год составляют 600-700 млн долларов. Среди инвесторов этого мессенджера очень много российских подсанкционных олигархов. Так что даже по этим причинам мы могли его и полностью запретить. Я не исключаю вариант запрета путем решения СНБО, как это было с упомянутыми "ВКонтакте" и тому подобными ресурсами, но как депутат предложил законодательный путь урегулирования вопроса, — подчеркнул нардеп.

Автор законопроекта предлагает применить европейскую практику запрета на установку мессенджера на служебные устройства.

На момент выхода материала на сайте партии "Европейская солидарность" появилось заявление о необходимости скорейшего принятия решения по дальнейшей судьбе Telegram. В тесте говорится: то, как российская государственная пропаганда стала на защиту задержанного в Париже владельца мессенджера, доказывает его сотрудничество с режимом страны-агрессора.

"И это, безусловно, представляет серьезную угрозу национальной безопасности Украины. Не сомневайтесь, что российская ФСБ точно знает всех админов украинских анонимных телеграмм-каналов, в том числе и военных. Соответственно, имеет их адреса и многое другое", — считают представители партии. И подчеркивают, что принятие законопроекта №11115 на следующем заседании парламента — "минимальный шаг для защиты национальных интересов в информационной сфере".

Как сообщал "Телеграф", фракция партии "Слуга народа" пока не выработала общую позицию по поводу популярного мессенджера. При этом отдельные ее представители в ВР, в частности, Никита Потураев уверен, что с этим не стоит медлить из-за возможных серьезных последствий.