Дело Дурова: стало известно, какие специалисты во Франции им занялись

Суды обвиняют Дурова в том, что он не отвечает на законные запросы и размещает на своем сайте группы, осуществляющие незаконную деятельность

Расследованием дела основателя социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова, арестованного во Франции 24 августа, занимается подразделение французской жандармерии, специализирующейся на киберпространстве. Кроме того, привлечено и Национальное управление по борьбе с мошенничеством.

Об этом сообщило издание FranceInfo. Там ссылаются на собственные источники.

По информации издания, суды обвиняют Павла Дурова в том, что он не отвечает на законные запросы и размещает на своем сайте группы, осуществляющие незаконную деятельность.

В воскресенье, 25 августа, ему продлили срок содержания под стражей. FranceInfo пишет, что Дуров может находиться за решеткой еще четыре дня.

Тем временем в Еврокомиссии прокомментировали громкое задержание. Там заявили, что арест Павла Дурова – дело Франции.

В свою очередь МИД Франции заявил, что не будет комментировать задержание 39-летнего основателя Telegram, чтобы не повлиять на независимость судебной системы.

Напомним, что Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Первоначальный период задержания для допроса может длиться до 96 часов. За это время Дурову должны выдвинуть обвинения или выпустить на свободу.

Ему инкриминируют ряд обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, распространение детской порнографии, обход санкций и т.п. Основателю Telegram грозит до 20 лет за решеткой.

При этом в сети уже напомнили, что подобный контент в мессенджере распространялся многие годы, но Дурова задержали только после визита в Азербайджан, где одновременно с ним находился Путин.

Ранее "Телеграф" сообщил, что команда российского мессенджера Telegram впервые нарушила молчание и прокомментировала задержание Павла Дурова во Франции. Они уверяют, что соблюдают законы Европейского союза, включая Закон о цифровых услугах.