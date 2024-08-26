Макрон прокомментировал арест Дурова: в чем обвиняют создателя "Telegram"

Франция глубоко отдана свободе слова и коммуникации, заявил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал задержание Павла Дурова, одного из создателей популярного мессенджера "Telegram". По его словам, это никоим образом нельзя назвать политическим решением.

Соответствующее заявление Макрон сделал в своем аккаунте в сети X. Подчеркнул, что суды Франции являются абсолютно независимыми институциями.

"Франция глубоко отдана свободе слова и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства. Так и останется. В правовом государстве свободы поддерживаются в правовом поле как в социальных сетях, так и в реальной жизни, чтобы защитить граждан и уважать их основные права. Полностью независимые судебные органы должны обеспечить исполнение закона", — написал Макрон.

Он также отметил, что Павла Дурова арестовали в рамках продолжающегося во Франции судебного расследования.

"Это никоим образом не политическое решение. Решить этот вопрос должны судьи", — подчеркнул президент.

Между тем издание "Reuters" со ссылкой на пресс-секретаря полиции сообщает, что Дуров находится под следствием Нацподразделения по борьбе с киберпреступностью и Нацбюро по борьбе с мошенничеством за отказ сотрудничать в отношении киберпреступлений и финансовых преступлений в Telegram. Он до сих пор находится под стражей, сказал спикер.

Напомним, Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже по прибытии из Азербайджана, где он мог хотеть встретиться с Путиным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Говорили о Майдане, Кремле и безопасности в Telegram.