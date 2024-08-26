Telegram опасен для Украины: в Раде назвали еще одну проблемную соцсеть

Проблема Украины не уникальна, разница в том, что мы на острие войны

Модерация контента отсутствует не только в Telegram, об опасности которого понимают и в Европе, но и в другой социальной сети. Речь о сети "X" Илона Маска (быв. Twitter).

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Полную версию интервью читайте в материале: "Играть с этим опасно". В Раде сказали, запретят ли в Украине Telegram

"В сети "X", где тоже отсутствует модерация контента, и тоже очень сомнительная структура собственности и финансирования (Маск получил средства на приобретение сети через фонд, к которому относятся дети российских олигархов, приближенных к Путину), присутствуют и действующие президенты, и действующие премьер-министры и так далее. Это фактически "Telegram" с точки зрения модерации. Отличие лишь в том, что, поскольку это американская юрисдикция — там нет торговли детской порнографией, оружием, наркотиками, людьми", — сказал нардеп.

По его словам, проблема Украины в этом смысле не уникальна. Отличие лишь в том, что сейчас мы находимся "на острие", идет полномасштабная война и это отражается в социальных сетях.

"Против нас постоянно ведется ИПСО. Причем их проводят как в Telegram, TikTok, так и в Instagram, но в меньшей степени, потому что это часть Microsoft и там есть модерация. И в сети X я это наблюдаю", — отметил нардеп.

Потураев подчеркнул, что не пользуется "Telegram", потому что не сомневается в том, что личные данные пользователей доступны ФСБ.

"У меня в этом нет никаких сомнений. Никаких", — сказал нардеп.

Вместе с тем он отметил, что иногда скролит ленту в сети "X". По словам Потураева, он не создавал себе проукраинский пузырь в сети, а потому часто встречает там ИПСО.

"Конечно, это в основе анонимные аккаунты, которые пишут об Украине, помощь нам, которые так же системно срывали мобилизацию, сейчас дискредитируют операцию в Курской области и других регионах России. Там есть и украинские аккаунты, есть и англо-, немецко -, франкоязычные и т.д. Разница с Telegram очень и очень небольшая", — заметил нардеп.

По его словам, популярность Telegram в Украине можно понять. Это простая в использовании платформа, на которой люди начали получать важную для них информацию с самого появления мессенджера в Украине. Украинцы привыкли к сети и полюбили ее.

"Сначала формальных оснований его запрещать не было. Уже потом пришло понимание, кто стоит за сетью, стали поступать многочисленные подтверждения, что "Telegram" модерируется, когда этого требуют российские спецслужбы или государство. И оговорки относительно моментов безопасности звучали от украинских специалистов еще до полномасштабного вторжение", — отмечает Потураев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в чем обвиняют создателя "Telegram" Павла Дурова, которого на днях задержали в парижском аэропорту. Дурова задержали около 20 часов вечера 24 августа по действующему ордеру, выданному Национальным управлением французской судебной полиции по запросу Управления по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.