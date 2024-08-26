"Играться с этим опасно". В Раде сказали, запретят ли в Украине Telegram

Нардеп Потураев говорит, что проблема Telegram не уникальна для Украины

После задержания во Франции Павла Дурова, которого подозревают в связях с терроризмом, наркотиками, мошенничеством и т.п., логично встает вопрос о судьбе в Украине принадлежащего ему популярного мессенджера Telegram. Предложения о полном запрете этой сети звучали и раньше, но будет ли это лучшим вариантом — "Телеграф" спросил у народного депутата от партии "Слуга народа" и председателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева.

- Как быть с Telegram именно в Украине? Существуют разные мнения: от кардинальной полной блокировки до нормирования в части запрета анонимных каналов.

— Избежать анонимных каналов невозможно, потому что эта сеть не модерирует контент. Это принципиальная позиция администрации и владельца, находящегося сейчас под арестом во Франции. Так что нечего дальше обсуждать. Хотя я постоянно вижу в СМИ вопрос, можно ли работать с каналами в Telegram в одиночку. Нет, это невозможно! На это нужна добрая воля владельца и администрации сети, которой нет. Именно поэтому там образовалась экосистема для организации и совершения тяжких преступлений, в соучастии в которых обвиняют господина Дурова. Он ведь создал для международной преступности (я уж не говорю — для военной преступности России) благоприятные условия.

Как поступить нам? Я считаю, что сейчас, когда включилась французская правоохранительная система, нам нужно дождаться первых решений и учесть их опыт. Важно, чтобы демократические, европейские страны наработали единую политику по этому вопросу. Её основы уже изложены в Акте о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который уже работает, но его внедрение будет происходить поэтапно вплоть до 2027 года, и обязывает интернет-платформы удалять язык вражды, вредоносный контент и т.д.

Но очевидно, что этот документ не предусматривал такую позицию владельцев сетей, когда они просто отказываются реагировать и выполнять положения этого законодательного акта наивысшего уровня для всего Евросоюза. Плюс наша сложность еще в том, что мы не являемся его членом. Но мы видим, что правоохранители Франции уже отреагировали. Очевидно, не только в Украине, но и в странах Европы специалисты понимают вред и опасность этой сети и принимают меры, чтобы их нивелировать.

Возвращаясь к вопросу, сейчас я взял бы паузу. Мы уже страдаем от этой сети не первый год. От того, что мы подождем еще месяц-два, ничего не случится, но это не значит, что мы не должны оценивать, что происходит, не вести определенные подготовительные работы и поиск решений. На законодательном уровне, например, я эту работу не оставляю. Постоянно над этим работаю, только сейчас из-за мо*калей, из-за отсутствия света, может, остановился. А так работал даже по выходным.

— И что вы предлагаете? Закрыть и забыть, рассматриваете ли другие варианты?

— До того как включилась Франция, у нас как государства было фактически два решения. Либо дальше страдать от этого всего, либо прибегать к блокировке. Но необходимый для этого закон достаточно трудно сделать так, чтобы он отвечал и европейским стандартам, а с другой стороны, защищал бы наши национальные интересы. Вам это говорю с полным пониманием, потому что я над этим работаю.

Можно также принять решение на уровне СНБО как это происходило с российскими соцсетями, медиа и такими поисковыми системами как "Яндекс". Это тоже путь, но, наконец, технологическое решение, о котором мы сейчас говорим, это блокировка. Но, возможно, сейчас мы увидим какой-нибудь другой путь, который будет реализован нашими европейскими коллегами во Франции.

— По вашему мнению, почему все-таки, если было известно и о российском "следе" в Telegram, и о вреде для информационной политики, и опасности для личных данных, сеть стала популярной и активно используется даже госучреждениями?

— Мы ведь не враги свободы слова? Поначалу формальных оснований его запрещать не было. Уже потом пришло понимание, кто стоит за сетью, стали поступать многочисленные подтверждения, что Telegram все-таки модерируется, когда этого требуют российские спецслужбы или государство. И предупреждения относительно моментов безопасности звучали от украинских специалистов еще до полномасштабного вторжения.

Что произошло в его начале? Охват этой сети резко возрос. На это были объективные причины, потому что это простая в использовании платформа, на которой люди получали важную для них информацию. И они к ней привыкли. Так что уже на этом этапе значительно труднее стало с этим работать.

Дело опять-таки не в присутствии там цифровых представительств государственных учреждений. К примеру, в сети X (Twitter), где тоже отсутствует модерация контента, и тоже очень сомнительная структура собственности и финансирования (Маск получил средства на приобретение сети через фонд, к которому имеют отношение дети российских олигархов, приближенных к Путину), присутствуют и действующие президенты, и действующие премьер-министры и так далее.

При этом проблема такая же, потому что это фактически Telegram с точки зрения модерации. Отличие лишь в том, что поскольку это американская юрисдикция, там нет торговли детской порнографией, оружием, наркотиками, людьми. Иначе там бы очень быстро появилось ФБР и все на этом истекло с реальными сроками для лиц, причастных к администрированию.

Выходит, что наша проблема не уникальна, единственное, что мы находимся на "острие", потому что мы в войне, против нас постоянно ведется ИПСО. Причем их проводят как в Telegram, TikTok, так и в Instagram, но в меньшей степени, потому что это часть Microsoft и там модерация. И в сети X я наблюдаю это. Telegram я не пользуюсь, потому что понимаю, что личные данные пользователей доступны ФСБ. У меня в этом нет никаких сомнений. Никаких!

Так вот я скролю ленту в сети X, при этом не создаю проукраинский "пузырь", а настраиваю так, чтобы видеть разное, и я каждый день встречаю там ИПСО. Конечно, это в основе анонимные аккаунты, которые пишут об Украине, помощи нам, которые так же системно срывали мобилизацию, сейчас дискредитируют операцию в Курской области и других регионах России. Там есть и украинские аккаунты, есть и англо-, немецко-, франкоязычные и т.д. Разница с Telegram очень и очень небольшая.

Еще раз подчеркну, что это системная проблема для всех демократических стран, в которых фундаментально закреплена свобода слова и которые вовсю пытаются ее удержать. Проблема вмешательства в политический процесс, дестабилизации и расшатывания общества, травля по этническим и религиозным признакам, язык ненависти. Это все присутствует и у нас, да еще в условиях войны, при отсутствии военной цензуры.

И с этим надо что-то решать. Как я неоднократно подчеркивал, играть с этим долго очень опасно. Потому что цена, которую придется, по моему мнению, заплатить, если проблему игнорировать, будет чрезмерно высокой, — в качестве резюме отметил нардеп.

Между тем в пресс-службе фракции партии "Слуга народа" в ВР сообщили, что пока не выработали совместную позицию по судьбе Telegram в Украине, потому что этот вопрос из-за наличия более насущных отдельно не рассматривался.

Как сообщал "Телеграф", еще весной глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал необходимость на законодательном уровне заставить регистрироваться все медиаресурсы, работающие на платформе Telegram.

Соответствующее предложение содержится в законопроекте №11115, одним из инициаторов которого является нардеп Николай Княжицкий. Документом, зарегистрированным еще в марте, предусмотрено, что онлайн-платформы должны открыть информацию о владельцах и финансировании. При этом те, у кого есть связи с Россией, не могут быть допущены к работе в Украине. Равно как и те, кто не захочет работать прозрачно. Такие ресурсы не вправе использовать органы государственной власти и местного самоуправления, их должностные лица и предоставлятели финансовых услуг. Законпроект находится на рассмотрении профильного комитета.