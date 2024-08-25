"Сопоставимо со взломом "Энигмы": в ЦПД объяснили, почему в России истерят из-за ареста Дурова

Российская агентурная сеть в Европе под угрозой коллапса

После ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, у россиян случилась истерика. Это не удивительно, поскольку последствия его ареста могут быть значительными

Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко. Он отметил, что главная причина для беспокойства у россиян сводится к тому, что единственный "надежный российский мессенджер" теперь может оказаться под контролем западных спецслужб.

"Арест Дурова сопоставим со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны", — написал он.

Коваленко отмечает, что на днях Дуров посетил Баку, где мог искать встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и ему в этом отказали. Теперь для Москвы эта история обернулась большим провалом, в котором виновато всё окружение главы Кремля.

Глава ЦПД напомнил, что Telegram является самым популярным мессенджером в Украине, в Индии у него более 300 миллионов пользователей, а в Латинской Америке он вскоре выйдет на первое место по популярности. Кроме того, этим мессенджером пользуется российская армия.

"Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с французской полицией по борьбе с наркоторговлей. В ближайшие месяцы Россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе. Трудные времена ждут Главное управление Генштаба, ведь именно их считают основными "ответственными" за это направление шпионской деятельности", — отметил он и добавил, что из-за этого вся российская агентурная сеть в Европе может посыпаться.

Как сообщалось ранее, Дурова задержали ночью 24 августа во Франции, где его самолет приземлился для дозаправки. Французские власти вменяют ряд обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, распространение детской порнографии, обход санкций и тому подобное, ему грозит до 20 лет за решеткой.

При этом в сети уже напомнили, что подобный контент в мессенджере распространялся многие годы, но Дурова задержали лишь после визита в Азербайджан, где одновременно с ним находился Путин.