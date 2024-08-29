Как на украинском сказать "предвкушение", когда говорим о радостном ожидании

Эти слова обогатят ваш словарный запас

Украинский язык – это настоящая сокровищница выразительности, позволяющая нам точно передать самые разные эмоции. Грусть, смущение, тревога — эти чувства знакомы каждому.

Но задумывались ли вы, как описать то особое состояние в ожидании чего-то приятного? Это чувство, которое наполняет нас радостным волнением, можно передать несколькими интересными украинскими соответствиями.

Для тех, кто долго общался на русском языке, это состояние называют словом "предвкушение". Однако, не все знают, как правильно перевести его на украинский.

Как перевести "предвкушение" на украинский

По мнению профессора, доктора филологических наук Александра Пономарева, наиболее точным вариантом является слово "передчуття". Однако это слово может отражать не только ожидание приятного, но и неприятного, а также проявление интуиции.

Если же мы говорим о конкретном ожидании чего-то приятного, то здесь уместно употребить слово "предсмак". Однако есть и несколько других слов, которые передают это трепетное ожидание. Среди них:

передчування – неясное ощущение того, что может произойти, наступить.;

пречуття – интуитивное ощущение, которое может быть как положительным, так и отрицательным;

прочуття – ощущение, возникающее перед важными событиями;

почування – более поэтический вариант, подчеркивающий эмоциональный аспект.

Эти слова позволяют нам описать состояние человека в момент, когда он ожидает чего-то приятного, и каждое из них имеет свой уникальный оттенок значение. Теперь у вас есть несколько вариантов на выбор, а от российского "предвкушения" стоит отказаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как передать на украинском понятие "головокружение". Ведь это – прямое заимствование из русского.