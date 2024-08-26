Не только воздушная: как правильно перевести слово "тревога" на украинский в зависимости от контекста
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Слово "тревога" в украинском имеет более глубокое значение, чем просто перевод русского соответствия
Украинский язык богат и самобытен, но в силу исторических обстоятельств в него проникло немало русизмов — слов и выражений, заимствованных из русского языка. Одним из таких примеров является слово "тревога", которое сейчас, к сожалению, часто можно услышать в повседневной речи украинцев.
В украинском языке правильным соответствием русского слова "тревога" есть "тривога". Это слово происходит от праславянского корня и имеет общее происхождение с "тривати", "тривалий".
Значение слова "тривога"
Согласно толковому словарю украинского языка, "тривога" имеет несколько основных значений, а значит, слово имеет и несколько синонимов:
Эмоциональное состояние:
- "Неспокій", "збентеження", вызванные опаской или страхом.
- "Хвилювання", нарушающие душевное спокойствие.
Физическое состояние:
- "Метушня", "шарпанина", "переполох".
Сигнал опасности:
- Состояние, требующее активных действий; угроза; опасность.
- Условный сигнал, извещающий об опасности или бое.
Почему "тревога", а не "тревога"?
Сохранение корня "трив-" является естественным для украинского языка. Слово "тривога" связано с глаголом "тривати" (продолжаться, быть в напряженном состоянии), что точнее передает суть понятия. "Тривога" зафиксирована во всех авторитетных словарях украинского языка, тогда как "тревога" считается ненормативным употреблением.
От корня "трив-" в украинском языке образовано много слов:
- тривожний,
- тривожитися,
- стривожений,
- тривалий,
- тривкий.
Все они пишутся через "и", что подтверждает правильность употребления слова "тривога". В условиях сегодняшнего дня слово "тривога" приобрело дополнительную актуальность, особенно в значении "воздушная тревога".
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