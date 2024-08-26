Не только воздушная: как правильно перевести слово "тревога" на украинский в зависимости от контекста

Слово "тревога" в украинском имеет более глубокое значение, чем просто перевод русского соответствия

Украинский язык богат и самобытен, но в силу исторических обстоятельств в него проникло немало русизмов — слов и выражений, заимствованных из русского языка. Одним из таких примеров является слово "тревога", которое сейчас, к сожалению, часто можно услышать в повседневной речи украинцев.

В украинском языке правильным соответствием русского слова "тревога" есть "тривога". Это слово происходит от праславянского корня и имеет общее происхождение с "тривати", "тривалий".

Значение слова "тривога"

Согласно толковому словарю украинского языка, "тривога" имеет несколько основных значений, а значит, слово имеет и несколько синонимов:

Эмоциональное состояние:

"Неспокій", "збентеження", вызванные опаской или страхом.

"Хвилювання", нарушающие душевное спокойствие.

Физическое состояние:

"Метушня", "шарпанина", "переполох".

Сигнал опасности:

Состояние, требующее активных действий; угроза; опасность.

Условный сигнал, извещающий об опасности или бое.

Почему "тревога", а не "тревога"?

Сохранение корня "трив-" является естественным для украинского языка. Слово "тривога" связано с глаголом "тривати" (продолжаться, быть в напряженном состоянии), что точнее передает суть понятия. "Тривога" зафиксирована во всех авторитетных словарях украинского языка, тогда как "тревога" считается ненормативным употреблением.

От корня "трив-" в украинском языке образовано много слов:

тривожний,

тривожитися,

стривожений,

тривалий,

тривкий.

Все они пишутся через "и", что подтверждает правильность употребления слова "тривога". В условиях сегодняшнего дня слово "тривога" приобрело дополнительную актуальность, особенно в значении "воздушная тревога".

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