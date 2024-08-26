Укр

Не только воздушная: как правильно перевести слово "тревога" на украинский в зависимости от контекста

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Почему "тревога" – это не просто alarm на украинском Новость обновлена 26 августа 2024, 10:10
Почему "тревога" – это не просто alarm на украинском. Фото Depositphotos

Слово "тревога" в украинском имеет более глубокое значение, чем просто перевод русского соответствия

Украинский язык богат и самобытен, но в силу исторических обстоятельств в него проникло немало русизмов — слов и выражений, заимствованных из русского языка. Одним из таких примеров является слово "тревога", которое сейчас, к сожалению, часто можно услышать в повседневной речи украинцев.

В украинском языке правильным соответствием русского слова "тревога" есть "тривога". Это слово происходит от праславянского корня и имеет общее происхождение с "тривати", "тривалий".

Значение слова "тривога"

Согласно толковому словарю украинского языка, "тривога" имеет несколько основных значений, а значит, слово имеет и несколько синонимов:

Эмоциональное состояние:

  • "Неспокій", "збентеження", вызванные опаской или страхом.
  • "Хвилювання", нарушающие душевное спокойствие.

Физическое состояние:

  • "Метушня", "шарпанина", "переполох".

Сигнал опасности:

  • Состояние, требующее активных действий; угроза; опасность.
  • Условный сигнал, извещающий об опасности или бое.

Почему "тревога", а не "тревога"?

Сохранение корня "трив-" является естественным для украинского языка. Слово "тривога" связано с глаголом "тривати" (продолжаться, быть в напряженном состоянии), что точнее передает суть понятия. "Тривога" зафиксирована во всех авторитетных словарях украинского языка, тогда как "тревога" считается ненормативным употреблением.

От корня "трив-" в украинском языке образовано много слов:

  • тривожний,
  • тривожитися,
  • стривожений,
  • тривалий,
  • тривкий.

Все они пишутся через "и", что подтверждает правильность употребления слова "тривога". В условиях сегодняшнего дня слово "тривога" приобрело дополнительную актуальность, особенно в значении "воздушная тревога".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно желать лучшего на украинском языке. Вместо "благополуччя" лучше употреблять оригинальные украинские слова.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Язык