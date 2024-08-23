"Головокружіння" – это калька: как правильно переводить это слово на украинский

Как правильно называть это чувство

В современной речи часто можно заметить влияние русского языка, что приводит к появлению суржика — искусственного сплава русской и украинской лексики. Одним из наиболее показательных примеров этого явления есть слово "головокружение". Оно, хоть и широко используется, на самом деле не является нормативным.

Использование таких слов-россиянизмов, как "головокружение", свидетельствует о недостаточном владении украинским. В нашем языке существует аутентичный аналог, который точнее передает значение этого понятия.

Что такое "головокружіння"?

Это калька от русского слова "головокружение". Оно обычно описывает состояние, когда человек испытывает слабость, неустойчивость и теряет равновесие, а окружающий мир, казалось бы, вращается вокруг него.

Правильный украинский аналог

В украинском языке существует более точный пример для описания этого состояния — "запаромрочення". Оно означает помутнение сознания, утрату способности ясно воспринимать действительность, понимать и мыслить. Это слово не только более корректно, но и несет в себе более глубокое значение. Оно происходит от украинского "паморока", что означает туман.

Термин "запаморочення" часто употребляют как синоним к латинскому слову "вертиго", однако между ними есть определенные отличия, несмотря на то, что оба они определяют нарушение работы вестибулярного аппарата. "Запаморочення" обычно описывает чувство потери равновесия, тогда как вертиго характеризуется ложным чувством движения — кажется, будто человек сам двигается в пространстве или вокруг него вращаются другие предметы.

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