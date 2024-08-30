Не Юрієвич и не Юрійовна: как правильно по-украински называть по отчеству детей Юрия

У некоторых с этим возникают сложности

Украинский язык имеет особенности произношения и написания отчества. С некоторыми легко допустить ошибки, например не все знают, как правильно называть отчество детей Юрия.

Это имя довольно распространено в Украине, а значит, многие украинцы имеют такое отчество. Однако не все знают, как оно правильно звучит — Юрійович, или Юрієвич, Юріївна или Юрієвна. Потому "Телеграф" решил рассказать об этом.

По орфографическим правилам украинского языка, отчество сына Юрия творится с помощью суффикса "ович": Юрій – Юрійович. Это единственный верный вариант. Такие отчества как Юрієвич, Юр’євич ошибочны.

Что касается женского варианта этого отчества, то Юріївна – единственный правильный вариант. При образовании женских отчеств используется суффикс "-ивн(а)". А от имен с окончанием на "й" – суффикс "-івн(а)" (Юріївна, Сергіївна, Анатоліївна). Иногда встречаются такие ошибочные варианты – Юрйівна, Юрієвна, Юр’євна, Юрійовна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно по-украински звучит отчество детей Виталия. Их тоже часто произносят и пишут с ошибками.