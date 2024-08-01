Не "Леонідіївна" и точно не "Леонідовна": как правильно на украинском обращаться к дочери Леоніда

В образовании отчества на украинском языке часто допускаются ошибки

Для тех, кто с детства общался на русском языке, а затем решил перейти на украинский, может быть проблемным образование патронимических форм от мужских имен. Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно по-украински обращаться к детям Віталія.

Сегодня же рассказываем, как образовать патронимическую форму от имени Леоніда и правильно обратиться к женщине, отец которой имеет такое имя. Поможет нам в этом простое украинское правило.

Женские имена отчества становятся добавлением к основам собственных имен суффикса -івн(а): Леонід — Леонідівна, Михайло — Михайлівна, Ілля — Іллівна, Кузьма — Кузьмівна

Кстати, имя Леонід широко распространено в Украине. По данным портала "Родни", его носит более 145 тысяч человек. Однако многие из украинцев до сих пор не знают, как правильно писать отчество в женском роде, — Леонідіївна, Леонідовна или Леонідівна?

Согласно данным словаря украинского языка и культуры правильно употреблять Леонідівна. Это единственная верная грамматическая форма имени.

Обратите внимание, что в официальных документах следует использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно называть отчество женщину, если ее папу зовут Олег.