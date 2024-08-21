Забудьте "Григоровна" и "Іллінична": в каких отчествах ошибаются чаще всего

Есть только только эти варианты

В украинском языке есть зафиксированные правила для образования отчества от мужских имен, но некоторые из них звучат странно и не сразу фиксируются в памяти.

Вот, например, часто люди говорят "Григорієвич" или "Григорійович", что в корне неправильно. В эту же группу также входят творения отчества от имен Яків, Ілля, Хома, Лука, Сава, Кузьма та Микола, как поясняется на портале "Мійклас".

Следует напомнить, что образование отчеств от имен для мужчин происходит с помощью суффиксов -ович (реже — -ич, -іч) и для женщин — -івна (-ївна).

Какие есть правильные варианты слов

Творение таких отчеств от имен следует запомнить:

Григорій — Григорович, Григорівна;

Яків — Якович, Яківна;

Ілля — Ілліч, Іллівна;

Хома — Хомич, Хомович та Хомівна;

Лука — Лукич, Лукович та Луківна;

Сава — Савич, Савович та Савівна;

Кузьма — Кузьмич, Кузьмович та Кузьмівна;

Микола — Миколович, Миколайович та Миколаївна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как нужно правильно обращаться к Елене. "Лєна" или "Альона" — это точно не правильный вариант.