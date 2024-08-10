Никаких "Коль" и "Миколаєвичів": как правильно сокращать имя Микола и образовывать отчество на украинском

Поможет простое правило

В украинском языке сокращение мужских имен и образование от них отчества имеет особенности. Так, например, не правильно говорить "Коля" или "Миколаєвич".

"Телеграф" расскажет, как правильно обращаться до Микол и сокращать их имена, а также образовывать отчество.

Без "Коль" и "Коленьок"

В украинском языке правильной формой является мужское имя "Микола", а не "Миколай", созвучное с русским "Николай". В звательном падеже единственного числа следует говорить "Миколо", а не "Микола", во множественном числе — "Миколи".

Образуя ласковые сокращения от "Миколи" следует помнить, что "Коля" — русская калька. Правильно будет — Миколка, Миколась и т.д.

Отметим, что, по данным портала "Рідні", имя Микола одно из самых распространенных в Украине и его носит более 940 тысяч человек.

Как правильно образовывать отчество от Микола?

В этом поможет достаточно легкое правило украинского правописания.

"Имена отчества образуют с помощью суффиксов -ович, -йович (реже — -іч, -ич) для мужчин и -івна (-ївна) для женщин", — говорится в правописании.

То есть не "Миколаєвич", а "Миколайович" будет правильно. В украинском языке нет суффиксов на -євич для отчества.

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