Не Юрієвич і не Юрійовна: як правильно українською називати по батькові дітей Юрія

У деяких з цим виникають складнощі

Українська мова має особливості вимови та написання по батькові. З деякими легко припуститися помилок, наприклад не всі знають, як правильно називати по батькові дітей Юрія.

Це ім'я є доволі розповсюдженим в Україні, а отже багато українців мають таке по батькові. Проте не всі знають, як воно правильно звучить — Юрійович, або Юрієвич, Юріївна чи Юрієвна. Тому "Телеграф" вирішив розповісти про це.

За орфографічними правилами української мови, по батькові сина Юрія твориться за допомогою суфікса "ович": Юрій – Юрійович. Це єдиний правильний варіант. Такі по батькові як Юрієвич, Юр’євич є помилковими.

Щодо жіночого варіанту цього по батькові, то Юріївна – єдиний правильний варіант. При утворенні жіночих імен по батькові використовується суфікс "-івн(а)". А від імен із закінченням на "й" – суфікс "-ївн(а)" (Юріївна, Сергіївна, Анатоліївна). Інколи зустрічаються такі помилкові варіанти — Юрйівна, Юрієвна, Юр’євна, Юрійовна.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською звучить по батькові дітей Віталія. Їх теж нерідко вимовляють та пишуть з помилками.