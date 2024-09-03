Действительно ли "шаг" украинская монета? Известный переводчик расставил все точки над "i"

Это красивый жест с правильной аргументацией

Введение Национальным банком Украины новой монеты "шаг" с языковой точки зрения вполне уместное решение, а с практической спорное. Ведь современные люди не так уж часто используют наличку, а тем более монеты.

Об этом "Телеграфу" рассказал писатель, переводчик и один из создателей YouTube-канала "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Украинец. По его словам, название "шаг" вполне адекватное и исторически оправдано.

"Это слово полностью адекватно существует в украинском языке. К нему никаких претензий выдвинуть нельзя, ведь это реальное название монеты, исторически используемой в предыдущих формах украинского государства. И во времена Гетманщины, и Речи Посполитой, и УНР", — говорит Украинец.

Он также отмечает, что в разные исторические периоды украинская монета имела разные названия, когда-то это был "шаг" или "копейка". И следует понимать, что само по себе название "шаг" возникло из неопытного "сяг" ("шаг"). Это слово не сугубо украинское, однако оно в истории нашего государства оставило определенный след.

""Шаг" как разменная величина в украинской валюте – это не беспрецедентная вещь, но опять же, это уже не вопрос к филологии, это вопрос к истории монетаризма на наших землях", — добавляет писатель.

По его словам, с языковедческой точки зрения введение "шага" абсолютно оправдано, но с практической достаточно номинально.

"Это изменение, которое очень мало всем стоит, поскольку нам не придется перевыпускать монеты, на которых будут эти надписи. Но мы не используем их в расчете. То есть как жест, который мало стоит нам как обществу, это красивый жест с правильной аргументацией. Однако в нем мало практического применения в современных условиях", — объясняет Украинец.

Писатель добавляет, что сам не вспомнит, когда последний раз пользовался монетами и видел 10 или 50 копеек. Сейчас даже магазины переходят к округлению до целой гривны, как на европейском рынке.

Заметим, что "шаг" – это украинское название монеты в три гроша. Его раньше еще называли "трояк", но название "шаг" было более распространенным. Из пересчета на украинские копейки 1 шаг равен 2 копейкам.

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