Чи дійсно "шаг" українська монета? Відомий перекладач розставив всі крапки над "і"

Це красивий жест з правильною аргументацією

Запровадження Національним банком України нової монети "шаг" з мовного погляду цілком доречне рішення, а з практичного спірне. Адже сучасні люди не так вже й часто використовують готівку, а тим паче монети.

Про це "Телеграфу" розповів письменник, перекладач і один зі співтворців YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець. За його словами, назва "шаг" цілком адекватна і історично виправдана.

"Це слово повністю адекватно існує в українській мові. До нього жодних претензій висунути не можна, адже це реальна назва монети, яка історично використовувалася в попередніх формах української держави. І за часів Гетьманщини, і Речі Посполитої, і УНР", — каже Українець.

Він також наголошує, що в різні історичні періоди українська монета мала різні назви, колись це була "шаг" або "копійка". І слід розуміти, що сама по собі назва "шаг" виникла з незасвідченого "сяг" ("крок"). Це слово не є суто українським, проте воно в історії нашої держави залишило певний слід.

""Шаг" як розмінна величина в українській валюті – це не безпрецедентна річ, але знову ж, це вже не питання до філології, це питання до історії монетаризму на наших землях", — додає письменник.

За його словами, з мовознавчого погляду введення "шагу" абсолютно виправдана річ, але з практичного доволі номінальна.

"Це зміна, яка дуже мало всім коштує, оскільки нам не доведеться перевипускати монети, на яких будуть ці написи. Але ми не використовуємо їх в розрахунку. Тобто, як жест, який мало, що коштує нам як суспільству, це красивий жест з правильною аргументацією. Проте в ньому мало практичного застосування в сучасних умовах", — пояснює українець.

Письменник додає, що й сам не згадає, коли останній раз користувався монетами і бачив 10 чи 50 копійок. Зараз навіть магазини переходять до округлення до цілої гривні, як на європейському ринку.

Зауважимо, що "шаг" – це українська назва монети в три гроша. Його раніше ще називали "трояк", але назва "шаг" була більш поширеною. З перерахунку на українські копійки 1 шаг дорівнює 2 копійкам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Нацбанк впроваджує ліміти для переказів з карти на карту.