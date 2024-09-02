"Шаг гривну бережет": как отреагировали известные украинцы на идею избавиться от копеек

Ввод шагов вместо копеек не приведет к инфляции

Вместо копеек — шаги. Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на исторически правильный "шаг". Заметили, что делают это, в частности, для возрождения национальных традиций в денежном обращении.

Уведомление об этом появилось на сайте Национального банка. Убеждены, что возрождение названия "шаг" вернет украинским монетам собственную идентичность.

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. У нас есть свое, удельно украинское слово для определения мелких монет – это слово "шаг", — подчеркнул глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Соотношение между копейкой и шагом будет равно 1 к 1, и Нацбанк будет разрабатывать соответствующий дизайн, а также порядок и сроки извлечения копеек из обращения. Также сообщили, что регулятор уже разработал предложения по необходимым законодательным изменениям.

Разработанные законопроекты после согласования с заинтересованными государственными органами Национальный банк направит для рассмотрения и одобрения Верховной Раде Украины.

"Национальный банк не планирует специально, из-за смены названия, изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги", — говорится в сообщении.

Введение шагов вместо копеек также не приведет к инфляции, заверили в Нацбанке, поскольку не предполагается увеличение объемов наличных денег в экономике.

Реакция украинцев

Многие известные украинцы уже отреагировали на новость. Историк Александр Алферов сделал сообщение у себя на Facebook, где довольно яро поддержал идею Нацбанка.

"С независимостью была попытка восстановить название шаг, но победила имперская копейка, маркирующая пространство рубля. В то же время слово "шаг", как название разменной монеты используют в пословицах и до сих пор! Друзья, уничтожаем копейку, как чисто московское название разменной монеты", – написал историк.

Член Совета НБУ Василий Горбаль отреагировал лаконично:

"Шаг гривну бережет", — написал украинский политик на своей странице в Facebook.

Украинский блоггер и политический обозреватель Денис Казанский также радо отреагировал на новости от Нацбанка. Написал, что решение абсолютно правильно и он говорил о нем уже давно.

"А теперь обратили внимание. Сегодня Нацбанк объявил, что вместо копеек будут шаги. Совершенно правильно, давно об этом говорю", — написал Казанский и напомнил о сообщении, которое делал 30 июня 2023 года.

Так, в прошлом, украинский блоггер удивлялся тому, как это Нацкомиссия по стандартам языка до сих пор не обратила внимание на наши копейки.

"Копейка — это калька из русского слова копейка, которое происходит от слова копье. Когда-то на монетах Московии изображали всадника с копьем (сейчас он на гербе Москвы). И оттуда пошло название. То есть в украинском варианте должно тогда было быть "списовка", — писал Казанский.

"Но во времена УНР для мелких денег взяли другое название — "шаг". 100 шагов = 1 гривна. Монет не было, но делали бумажные марки, которые рисовал Нарбут. Почему после провозглашения независимости не вернулись к этой практике до сих пор не понимаю. Гривню вернули, а шаги — нет", — удивлялся блоггер еще в прошлом году.

Журналист Роман Чернышев, напротив, отреагировал довольно сдержанно. Признался, что не уверен, как относиться к такому предложению, но заметил, что "любые резкие изменения привычного порядка изначально вызывают такое же резкое неприятие".

"В НБУ заявили, что после исследования истории украинского денежного оборота специалисты пришли к выводу, что название "копейка" — это символ московской оккупации, а "шаг" сможет вернуть украинским монетам собственную идентичность. Я не знаю как к этому относиться. Конечно, любые резкие изменения привычного порядка сначала вызывают такое же резкое неприятие. Но я бы здесь лучше прислушался к мнению авторитетов, и потом только говорил глупость это или не глупость", — написал Чернышев и отметил в своем сообщении известных украинских историков.

Один из пользователей сети по имени Павел Гай-Нижник написал, что "шаг" вообще не украинское слово.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в рамках процесса дерусификации столицы, Киевский городской совет планирует демонтировать ряд памятников и других объектов, связанных с историей России и Советского Союза.