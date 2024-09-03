Раде не хватило голосов, чтобы поднять налоги: как голосовали нардепы

Некоторые народные избранники выступили против

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект №11416-д, предусматривавший существенное повышение налогов. За принятие документа проголосовали только 224 народных депутата, что недостаточно для принятия решения. Против выступили 30 народных избранников, еще 37 воздержались. Не голосовали 38 народных депутатов.

Парламентарии решили отправить законопроект на повторное первое чтение. Целью этого документа было увеличить налоговые поступления на 30 миллиардов гривен в текущем году и на 127 миллиардов в следующем. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

Ключевые моменты законопроекта

Законопроект №11416-д предлагал ряд изменений в налоговой системе Украины. В частности, планировалось увеличить военный сбор с 1,5 до 5%. Для плательщиков единого налога третьей группы должен появиться дополнительный военный сбор в размере 1%. Предприниматели первой, второй и четвертой групп должны платить единый налог в размере 10% от минимальной заработной платы в месяц.

Документ также предусматривал повышение ставки налога для небанковских финансовых учреждений с 18 до 25%. Эта норма должна вступить в силу с 2025 года. Для предприятий, занимающихся розничной торговлей горючим, предлагалось ввести ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль.

Размер авансовых взносов для АЗС зависел бы от ассортимента горючего. За реализацию двух и более видов горючего – 60 тысяч гривен, за продажу исключительно сжиженного газа – 30 тысяч гривен. Если бы объем реализованного сжиженного газа составлял бы от 50% общего объема горючего, сумма взноса составляла бы 45 тысяч гривен.

Для АЗС, продающих алкоголь и табачные изделия, предлагались более высокие ставки: 80 тысяч гривен за реализацию двух и более видов горючего, 40 тысяч — за продажу только сжиженного газа, 60 тысяч — если доля газа составляет от 50% от общего объема реализованного горючего.

Законопроект также предусматривал изменение налогового периода с квартального на месячный. Это означало бы, что отчеты о суммах доходов в органы контроля следовало бы подавать ежемесячно, а не ежеквартально.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, какие изменения предполагает предложенный проект закона. Он касается не только бизнеса, но и физических лиц.