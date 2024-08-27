Нацбанк внедряет лимиты для переводов с карты на карту: кто пострадает больше всего

Новые ограничения коснутся определенной категории украинцев

Национальный банк Украины анонсировал внедрение лимитов на P2P-переводы (переводы с карты на карту). Они вступят в силу с 1 октября 2024 года.

Цель этой инициативы – уменьшить объемы теневых операций и усилить контроль за финансовыми потоками в стране. Подробная информация о новых правилах опубликована на официальном сайте НБУ.

В чем состоят ограничения

Согласно обнародованным данным, максимальная сумма переводов "с карты на карту" для физических лиц будет составлять 150 000 гривен в месяц. Это ограничение будет действовать в течение полугода и касается только исходных переводов по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Важно отметить, что новые правила не распространяются на определенные категории и виды операций. В частности, лимит не будет применяться к счетам волонтеров, соответствующих определенным критериям, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают установленное ограничение. Также исключением являются переводы между собственными счетами клиента в пределах одного банка и операции юридических лиц.

НБУ отмечает, что введенные ограничения не касаются переводов по реквизитам IBAN. Это позволит гражданам производить необходимые платежи без дополнительных препятствий. Регулятор объясняет, что такие меры направлены на минимизацию использования платежной инфраструктуры в незаконной деятельности, в том числе с использованием счетов "дропов".

Новые правила могут повлиять на лиц, регулярно осуществляющих значительные переводы между карточками разных банков и счетов. Это могут быть фрилансеры, предприниматели, работающие неофициально и т.д.

Ранее мы также писали, что банки ограничили карточные переводы любителей азартных игр. Об этом "Телеграфу" сообщила ведущая эксперт по финансовому мониторингу "Глобус банка" Марина Павленко.