Как изменятся налоги с октября в Украине: коснется не только бизнеса

Планируется и смена отчетного налогового периода

Уже в октябре этого года в Украине могут измениться налоги после принятия законопроекта №11416-д. Он касается не только бизнеса, но и физических лиц – наемных работников и ФЛП.

Согласно документу №11416-д, изменения будут в военном сборе, налогах для АЗС и т.д. "Телеграф" расскажет более подробно о возможных нововведениях.

Планируется повышение:

военного сбора с 1,5 до 5%;

введение 1% военного сбора с плательщиков единого налога 3-й группы;

единый налог 1-й, 2-й и 4-й групп составит 10% от минимальной заработной платы в месяц для ФЛП-плательщиков.

Кроме того, возрастет ставка налога для финансовых учреждений, отличительных от банков, с 18% до 25%. Налог начнет справляться по результатам работы финучреждений в 2025 году и дальше.

Предприятия, осуществляющие деятельность по розничной торговле горючим (за каждую АЗС), будут вносить ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий для налогоплательщиков.

в размере 60 тыс. грн при реализации двух и более видов горючего;

30 тыс. грн — исключительно сжиженный газ;

45 тыс. грн — при условии, что общий объем реализованного сжиженного газа в объеме горючего составляет от 50%.

На АЗС с продажей алкоголя и табачных товаров будут налагаться более высокие ставки. В частности:

80 тыс. грн — реализация двух и более видов горючего;

40 тыс. грн — продажа исключительно сжиженного газа;

60 тыс. грн — если доля газа в общем объеме реализуемого горючего составляет от 50%.

Заметим, что законопроект предусматривает изменение налогового периода с квартального на месячный. То есть в контролирующие органы налогового расчета отчеты о суммах доходов нужно будет предоставлять ежемесячно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Верховной Раде передумали вводить новый налог для украинцев.