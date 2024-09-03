Как изменятся налоги с октября в Украине: коснется не только бизнеса
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Планируется и смена отчетного налогового периода
Уже в октябре этого года в Украине могут измениться налоги после принятия законопроекта №11416-д. Он касается не только бизнеса, но и физических лиц – наемных работников и ФЛП.
Согласно документу №11416-д, изменения будут в военном сборе, налогах для АЗС и т.д. "Телеграф" расскажет более подробно о возможных нововведениях.
Планируется повышение:
- военного сбора с 1,5 до 5%;
- введение 1% военного сбора с плательщиков единого налога 3-й группы;
- единый налог 1-й, 2-й и 4-й групп составит 10% от минимальной заработной платы в месяц для ФЛП-плательщиков.
Кроме того, возрастет ставка налога для финансовых учреждений, отличительных от банков, с 18% до 25%. Налог начнет справляться по результатам работы финучреждений в 2025 году и дальше.
Предприятия, осуществляющие деятельность по розничной торговле горючим (за каждую АЗС), будут вносить ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий для налогоплательщиков.
- в размере 60 тыс. грн при реализации двух и более видов горючего;
- 30 тыс. грн — исключительно сжиженный газ;
- 45 тыс. грн — при условии, что общий объем реализованного сжиженного газа в объеме горючего составляет от 50%.
На АЗС с продажей алкоголя и табачных товаров будут налагаться более высокие ставки. В частности:
- 80 тыс. грн — реализация двух и более видов горючего;
- 40 тыс. грн — продажа исключительно сжиженного газа;
- 60 тыс. грн — если доля газа в общем объеме реализуемого горючего составляет от 50%.
Заметим, что законопроект предусматривает изменение налогового периода с квартального на месячный. То есть в контролирующие органы налогового расчета отчеты о суммах доходов нужно будет предоставлять ежемесячно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Верховной Раде передумали вводить новый налог для украинцев.