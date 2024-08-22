Нацбанк готов к валютным интервенциям: какого курса доллара ждать в сентябре

Курс доллара ждет сентября

Курс доллара на текущей неделе будет ниже 42 гривен. Но уже в сентябре против нашей национальной валюты начнут действовать дополнительные факторы, способные пошатнуть ее стабильность.

Такой прогноз дал "Телеграфу" начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его словам, последняя неделя лета на валютном рынке не будет отличаться от предыдущих недель.

Так, после принятых регулятором мер в июле, фактические курсовые колебания происходят в рамках 41-41,7 грн/долл. на безналичном рынке и 41-42 грн/долл. — на наличном. В то же время, как это характерно для режима "управляемой гибкости", курсовые тренды меняются попеременно, наблюдается то рост курса доллара, то его падение.

Общая ситуация довольно сдержанна: регулятор готов в случае опасности применить механизм валютных интервенций, чтобы восстановить баланс спроса и предложения. В целом можно предположить, что к 1 сентября официальный курс доллара "застынет" между 41,4 грн и 41,6 грн. Таким образом, согласно официальному курсу по состоянию на 1 августа, девальвация гривны может составить до 1,4%, что будет довольно умеренным показателем.

Как считает Тарас Лесовой, в сентябре на курсовых показателях скажется инфляция. Следовательно, стоит ожидать изменений, хотя они не станут в буквальном смысле сенсационными. Ожидается, что по итогам сентября официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,3-41,8 грн, а коридор валютных изменений составит 41,2-42 грн на межбанке и 41,2-42,2 грн — на наличном рынке.

Иными словами, валютные изменения сентября будут прогнозируемыми, медленными и не повлекут стресс у покупателей иностранных денежных знаков.

— Как мы и прогнозировали, новая "эпоха" на валютном рынке ожидается с наступлением осени. Однако не стоит ожидать каких-либо хаотических, нервных изменений. Действие режима "управляемой гибкости" предполагает умеренное регулирование рынка, что делает невозможным любые проявления паники или ажиотажа, — заключил Тарас Лесовой.

В то же время в 2025-2027 годах курс доллара в Украине может превысить 46 гривен. Такой прогноз содержится в постановлении "Об одобрении Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.