Родила пять детей и имеет три квартиры в Киеве: как выглядит жена "слуги народа" Давида Арахамии

У нардепа уже 6 детей от двух браков

Давид Арахамия — известный украинский политик, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и один из членов переговорной делегации в Стамбуле. И если о политической деятельности депутата многие слышали, то о его личной жизни известно не так много. Как оказалось, у нардепа 6 детей от двух браков и он не против седьмого ребенка.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Давида Арахамии и его детях, которых уже шестеро.

Жена "слуги народа" Виктория Арахамия — что о ней известно

Давид Арахамия пришел в политику на волне новых лиц в команде Владимира Зеленского и "Слуг народа". Он стал главой фракции президентской партии в Верховной Раде, был переговорщиком в Стамбуле в составе украинской делегации. А до политической карьеры успешно занимался бизнесом и даже продал свою IT-компанию TemplateMonster за 100 млн долларов.

Однако, о его личной жизни известно очень мало. Так, в сети есть информация о том, что 45-летний Давид Арахамия был дважды женат. Сейчас его женой является женщина по имени Виктория, которая родила ему пятерых детей. Еще один сын родился в первом браке политика.

Примечательно, что последних двоих детей, близнецов Виктория Арахамия родила уже во время предвыборной кампании мужа в 2019 году. Также известно, что у народного депутата есть семейная традиция — всех детей зовут на букву "Д". Итого, у него старший сын Давид, а за ним во втором браке родились Даниэль, Дана, Дарик, Деми и Денис.

Ранее в интервью Кате Осадчей Давид Арахамия признался, что они с женой Викторией задумываются как о рождении еще одного ребенка, так и об усыновлении.

"Думаем с женой, честно говоря, уже — или еще раз ей беременеть, или мы возможно кого-то усыновим или удочерим. Есть такие мысли, но пока решение не принято, но в очень активном процессе", — рассказал Арахамия два года назад.

Из декларации народного депутата известно, что его жена Виктория Арахамия имеет три квартиры в Киеве площадью 52.2 кв. м., 50.5 кв. м. и 50,2 кв. м., земельный участок площадью 720 кв. м. в Брюховичах Львовской области, а также дом в населенном пункте Новопетровское Николаевской области. Кроме того, у жены Давида Арахамии есть авто MERCEDES-BENZ GLS 350 2016 выпуска, тогда, как у самого нардепа авто нет. Также Виктория имеет акции в компании Global Bay Venture Limited, основанной на Сейшелах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о младшей на 24 года избраннице Саакашвили. Были вместе в Украине, пока его жена жила в Грузии?