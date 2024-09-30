Родился в Сочи и продал свою компанию за $100 млн: как выглядел и чем занимался Давид Арахамия до политики

Когда-то он был успешным предпринимателем, а теперь возглавляет фракцию в Верховной Раде

Давид Арахамия — украинский политик, народный депутат и глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Он, можно сказать, новый человек в политике, но уже успел заявить себя, попав в несколько скандалов и не боясь публичности. Однако до похода в политику Арахамия был известен в других сферах.

"Телеграф" расскажет, как выглядел и чем занимался Давид Арахамия до того, как стал главой фракции Слуга народа в Парламенте.

Давид Арахамия до политики — что о нем известно

Давид Арахамия родился в российском городе Сочи 23 мая 1979 года, сейчас ему 45 лет. Мало кто знает, что у него есть псевдоним — Дэвид Браун. Он имеет грузинское происхождение и украинское гражданство.

А еще до похода в политику Арахамия был успешным предпринимателем и имел свою ІТ-компанию. В 2002 году основал IT-компанию TemplateMonster, которая стала первопроходцем в сфере реализации шаблонов веб-сайтов. В 2013 году Арахамия продал эту компанию более чем за 100 млн долларов.

Также Давид Арахамия известен, как волонтер. В марте 2014 года он с друзьями создал сайт для сбора средств на экипировку десантников 79-й бригады. Эта инициатива дала старт большому волонтерскому проекту "Народный проект".

В августе 2014 Давида Арахамию назначили советником председателя Николаевской ОГА в сфере волонтерской деятельности. В сентябре того же года он стал уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре — советником министра обороны и председателем Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.

В 2019 году уже будучи народним депутатом от "Слуги народа" Арахамия получил должность члена Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". В Верховной Раде Давид Арахамия возглавляет фракцию президентской партии "Слуга народа". В мае 2022 года нардеп был в составе переговорной делегации от Украины в Стамбуле.

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