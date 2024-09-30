Без косы и уколов красоты: как в молодости выглядела Юлия Тимошенко и какая у нее девичья фамилия

Она уже более 20 лет при власти и сильно изменилась за время своей карьеры

Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики. Она начала свою карьеру в 90-х, практически сразу после того, как Украина стала независимой, и остается при власти все эти годы. Тимошенко часто меняла стиль, однако больше всего запомнилась украинцам прической с косой. Но так было не всегда.

"Телеграф" решил вспомнить, как Юлия Тимошенко выглядела в молодости, еще до стиля с косой и уколов красоты.

Юлия Тимошенко в молодости — вот как она выглядела

Юлия Тимошенко родилась В Днепре 27 ноября 1960 года, сейчас ей 63 года. Отец ушел из семьи, когда ей было три года. Мало кто знает, что девичья фамилия политика Григян.

Будущая политик окончила среднюю школу № 75 в г. Днепре. А перед окончанием школы взяла фамилию матери — Телегина. В то время она выглядела, как и все советские школьники — в форме, с галстуками, воротничками и пышными белыми бантами.

В сети есть также фото, на котором юная Юлия Тимошенко позирует в темном платье с острым белым воротником и пышной короткой стрижкой. Выглядит она на этом фото весьма эпично.

В 1978 году Юлия Тимошенко поступила на факультет автоматики-телемеханики Днепропетровского горного института. А вже в следующем году вышла замуж за Александра Тимошенко и взяла его фамилию, по которой мы ее теперь знаем. Уже в 1980 году родила дочь.

В молодости Юлия Тимошенко, когда только пришла в политику, была без косы. Она носила темные волосы разной длины — от каре до ниже плеч.

Фирменная коса, которая стала главной фишкой в образе Юлии Тимошенко и добавляла ей узнаваемости среди электората, появилась в 2005 году. С того времени долгие годы политик не изменяла себе с этой прической, могли меняться только оттенки волос, а коса всегда оставалась. Она стала настоящим символом и образом Тимошенко.

Юлия Тимошенко сейчас — уже без косы

Сейчас Юлии Тимошенко 63 года и в последние годы она отказалась от образа с косой. Теперь политик предпочитает элегантные женственные прически и классические укладки. Время от времени она появляется на людях то с распущенными прямыми волосами, то с кокетливыми кудрями и небрежными прядями.

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

При этом нельзя не заметить, что Юлия Владимировна очень ухоженная женщина и скорее всего пользуется услугами косметологов, а то и пластических хирургов. Она практически не стареет, а на ее лице нет заметных морщин или возрастных изменений.

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит муж Юлии Тимошенко, сколько ему лет и чем он занимается. Много лет в тени жены-политика.