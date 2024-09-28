Родила шестерых детей и хранит золото в российском банке: что известно о жене Юрия Бойко и как она выглядит

Жена Юрия Бойко весьма небедная женщина, судя из его деклараций

Юрий Бойко — один из "ветеранов" украинской политики. Он при власти уже давно — сейчас сидит уже вторую каденцию в Верховной раде, а до того был министром энергетики в правительстве Януковича-Азарова. Его знают, как пророссийского политика, который баллотировался от соответственных пророссийских партий. А вот его жена Вера не такая публичная как муж-нардеп, однако, весьма небедная женщина.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Юрия Бойко Вере, как она выглядит и чем занимается.

Вера Бойко — что известно о жене народного депутата

Юрий и Вера Бойко вместе уже около 40 лет. Они познакомились в студенчестве — они учились в одной группе на факультете, который готовил специалистов для "оборонки" в Московском химико-технологическом институте им. Д. Менделеева. На пятом курсе влюбленные поженились, а после учебы переехали жить в Рубежное Луганской области. И пока Бойко работал на заводе "Заря", его жена рожала ему детей.

Известно, что у Юрия и Веры Бойко шестеро детей: три сына — Анатолий, Юрий и Николай, и три дочери — Ярослава, Ульяна и Мария. Между каждыми двумя детьми у них получилась пауза в семь лет. Так что дочери и сыновья разных возрастов.

В декларации Юрия Бойко значится, что основное место работы его жены Веры — это Общество с ограниченной ответственностью "Столичная недвижимость". Из той же декларации можно узнать, что Вера Бойко очень состоятельная женщина. Она имеет большие суммы на счетах в разных банках и в разной валюте, а золото на несколько миллионов рублей вообще хранит в российском банке. Также в декларации Бойко указаны, что его жена владеет недвижимостью под Киевом. И это только то, что народных депутат счел нужным указать в декларации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская певица ROXOLANA ответила на слухи, что она замужем за сыном Юрия Бойко из ОПЗЖ. Певица тщательно скрывает свою личную жизнь.