Были вместе в Украине, пока его жена жила в Грузии? Что известно о младшей на 24 года избраннице Саакашвили

У Михаила Саакашвили была очень насыщенная личная жизнь

Михаил Саакашвили — бывший президент Грузии и украинский политик, который имеет гражданство нашей страны. И пока он строил политическую карьеру в Украине и личную жизнь с украинкой Елизаветой Ясько, дома в Грузии его ждала законная жена Сандра Рулофс, с которой он был вместе около 30 лет.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о молодой гражданской жене Саакашвили Лизе Ясько и как она выглядит. А также о реакции жены Саакашвили на его новую любовь в Украине.

Лиза Ясько — что о ней известно

Лиза Ясько — народный депутат Украины от партии "Слуга народа". Она входит в Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, а в период 2019-2021 годов была главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ясько родилась в Киеве в 1990 году, в октябре ей исполнится 34 года.

И она на 24 года младше Михеила Саакашвили, с которым закрутила роман, когда он был в Украине. Пару много раз видели вместе в 2020 году, а уже в октябре 2021 года они вместе записали видео, в котором рассказали, что они в отношениях и у них любовь. Это было как раз перед тем, политик рискнул вернуться в Грузию, где его тут же арестовали и поместили в тюрьму и где он находится до сих пор.

Это видео с признаниями очень удивило официальную жену Михаила Саакашвили Сандру Рулофс, которая в это время жила в Грузии. Позже она прокомментировала это видео в своих соцсетях.

"Много растерянных друзей и товарищей спрашивают меня о личной жизни. Я не скрываю, что содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, для меня неожиданно, а форма совершенно неприемлема. Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы станем победителями этой битвы", – написала Сандра Рулофс.

Михаил Саакашвили и Сандра Рулофс

Стоит отметить, что с Сандрой Рулофс Михаил Саакашвили познакомился еще в 1993 году и с того времени связал с ней свою жизнь. Она два президентских срока была первой леди Грузии и родила политику двоих сыновей. Похоже, что на момент романа Саакашвили с Лизой Ясько в Украине они с женой Сандрой не были официально разведены. Впрочем и сейчас нет информации о разводе Саакашвили и Рулофс. Как и нет информации о новом браке Саакашвили с Лизой Ясько.

Саакашвили с Лизой Ясько

При этом есть информация о том, что Ясько родила ребенка Саакашвили. В июне 2023 года Елизавета сообщила в соцсети, что родила ребенка своему возлюбленному. И хотя имени не назвала, из контекста все понятно.

"Мой ребенок – это моя любовь. Для отца наш ребенок – это его украинские корни и украинские продолжения, о которых он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины", — написала Ясько в соцсети.

То что Елизавета Ясько родила дочь для Саакашвили позже подтвердила его мама, которая общается с избранницей сына. Как рассказала Гиули Аласания, девочку назвали Жасмин.

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