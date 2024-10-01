Народила п’ятьох дітей і має три квартири в Києві: як виглядає дружина "слуги народу" Давида Арахамії

У нардепа вже 6 дітей від двох шлюбів

Давид Арахамія — відомий український політик, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді та один із членів переговорної делегації у Стамбулі. І якщо про політичну діяльність депутата багато хто чув, то про його особисте життя відомо не так багато. Як виявилося, у нардепа 6 дітей від двох шлюбів і він не проти сьомої дитини.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Давида Арахамії та його дітей, яких уже шестеро.

Дружина "слуги народу" Вікторія Арахамія — що про неї відомо

Давид Арахамія прийшов у політику на хвилі нових облич у команді Володимира Зеленського та "Слуг народу". Він став головою фракції президентської партії у Верховній Раді, був переговорником у Стамбулі у складі української делегації. А до політичної кар’єри успішно займався бізнесом і навіть продав свою IT-компанію TemplateMonster за 100 млн. доларів.

Однак про його особисте життя відомо дуже мало. Так, у мережі є інформація про те, що 45-річний Давид Арахамія був двічі одружений. Наразі його дружиною є жінка на ім’я Вікторія, яка народила йому п’ятьох дітей. Ще один син народився у першому шлюбі політика.

Цікаво, що останніх двох дітей, близнюків Вікторія Арахамія народила вже під час передвиборчої кампанії чоловіка у 2019 році. Також відомо, що народний депутат має сімейну традицію — всіх дітей звуть на літеру "Д". Отже, у нього старший син Давид, а за ним у другому шлюбі народилися Даніель, Дана, Дарік, Демі та Денис.

Раніше в інтерв’ю Каті Осадчій Давид Арахамія зізнався, що вони із дружиною Вікторією замислюються як про народження ще однієї дитини, так і про усиновлення.

"Думаємо з дружиною, чесно кажучи, вже — або ще раз їй вагітніти, або ми можливо когось усиновимо або удочеримо. Є такі думки, але поки що рішення не прийняте, але в дуже активному процесі", — розповів Арахамія два роки тому.

Зазначимо, що з декларації народного депутата відомо, що його дружина Вікторія Арахамія має три квартири у Києві площею 52.2 кв. м. 50.5 кв. м. та 50,2 кв. м., земельну ділянка площею 720 кв. м. у Брюховичах Львівської області, а також будинок у населеному пункті Новопетровське Миколаївської області. Крім того, у дружини Давида Арахамії є авто MERCEDES-BENZ GLS 350 2016 року випуску, тоді як у самого нардепа авто немає. Також Вікторія має акції у компанії Global Bay Venture Limited, заснованої на Сейшелах.

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