Українською правильно "в пригоді" чи "в нагоді"? Ці тонкощі варто знати кожному
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Нехай ця стаття стане вам у пригоді для вдосконалення вашого мовлення
Українська мова багата на слова, які звучать схоже, але мають різне значення. Одна з найпоширеніших помилок – плутанина між словами "пригода" і "нагода".
"Телеграф" пропонує розібратися, коли що вживати, щоб наше мовлення було бездоганним. Адже це різні за змістом вислови.
Популярна пастка для мовців
"Ця книга стане вам у нагоді!" – скільки разів ви чули таку фразу? Можливо, навіть самі її використовували. Проте це типова помилка, яка спотворює значення висловлювання.
Що означає "нагода"?
Нагода – це сприятливі обставини або слушний момент для чогось. Наприклад:
- "Мати нагоду зустрітися з друзями";
- "Святкування з нагоди дня народження";
- "При першій нагоді відвідаю виставку".
Що таке "пригода"?
Пригода – це подія, випадок, що трапляється з кимось. Але у сполученні "стати в пригоді" це слово набуває особливого значення – бути корисним, потрібним. Фразеологізм "стати в пригоді" має давнє походження і пов'язаний зі словом "пригожий" (корисний, придатний). Тому коли щось стає в пригоді – воно стає нам корисним, потрібним.
Правильно говорити:
- "Ці поради стануть вам у пригоді",
- "Святкування з нагоди випуску",
- "Мала нагоду побувати в Парижі".
Як розрізняти поняття
Щоб не платити ці слова, варто просто запам'ятати підказку. Якщо йдеться про користь – використовуємо "в пригоді". Якщо про привід чи можливість – це "нагода".
Спробуйте також замінити "стати в пригоді" синонімічними виразами "стати корисним", "знадобитися", "допомогти". Якщо заміна логічна – ви все робите правильно.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською: відкривати, відчиняти чи відмикати двері. Кожне з цих дієслів має свій специфічний контекст вживання.