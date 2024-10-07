Українською правильно "в пригоді" чи "в нагоді"? Ці тонкощі варто знати кожному

Нехай ця стаття стане вам у пригоді для вдосконалення вашого мовлення

Українська мова багата на слова, які звучать схоже, але мають різне значення. Одна з найпоширеніших помилок – плутанина між словами "пригода" і "нагода".

"Телеграф" пропонує розібратися, коли що вживати, щоб наше мовлення було бездоганним. Адже це різні за змістом вислови.

Популярна пастка для мовців

"Ця книга стане вам у нагоді!" – скільки разів ви чули таку фразу? Можливо, навіть самі її використовували. Проте це типова помилка, яка спотворює значення висловлювання.

Що означає "нагода"?

Нагода – це сприятливі обставини або слушний момент для чогось. Наприклад:

"Мати нагоду зустрітися з друзями";

"Святкування з нагоди дня народження";

"При першій нагоді відвідаю виставку".

Що таке "пригода"?

Пригода – це подія, випадок, що трапляється з кимось. Але у сполученні "стати в пригоді" це слово набуває особливого значення – бути корисним, потрібним. Фразеологізм "стати в пригоді" має давнє походження і пов'язаний зі словом "пригожий" (корисний, придатний). Тому коли щось стає в пригоді – воно стає нам корисним, потрібним.

Правильно говорити:

"Ці поради стануть вам у пригоді",

"Святкування з нагоди випуску",

"Мала нагоду побувати в Парижі".

Як розрізняти поняття

Щоб не платити ці слова, варто просто запам'ятати підказку. Якщо йдеться про користь – використовуємо "в пригоді". Якщо про привід чи можливість – це "нагода".

Спробуйте також замінити "стати в пригоді" синонімічними виразами "стати корисним", "знадобитися", "допомогти". Якщо заміна логічна – ви все робите правильно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською: відкривати, відчиняти чи відмикати двері. Кожне з цих дієслів має свій специфічний контекст вживання.