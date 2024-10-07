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Українською правильно "в пригоді" чи "в нагоді"? Ці тонкощі варто знати кожному

Автор
Катерина Шполянська
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Як не потрапити в пастку поширеної помилки
Як не потрапити в пастку поширеної помилки. Фото Колаж "Телеграфу"

Нехай ця стаття стане вам у пригоді для вдосконалення вашого мовлення

Українська мова багата на слова, які звучать схоже, але мають різне значення. Одна з найпоширеніших помилок – плутанина між словами "пригода" і "нагода".

"Телеграф" пропонує розібратися, коли що вживати, щоб наше мовлення було бездоганним. Адже це різні за змістом вислови.

Популярна пастка для мовців

"Ця книга стане вам у нагоді!" – скільки разів ви чули таку фразу? Можливо, навіть самі її використовували. Проте це типова помилка, яка спотворює значення висловлювання.

Що означає "нагода"?

Нагода – це сприятливі обставини або слушний момент для чогось. Наприклад:

  • "Мати нагоду зустрітися з друзями";
  • "Святкування з нагоди дня народження";
  • "При першій нагоді відвідаю виставку".

Що таке "пригода"?

Пригода – це подія, випадок, що трапляється з кимось. Але у сполученні "стати в пригоді" це слово набуває особливого значення – бути корисним, потрібним. Фразеологізм "стати в пригоді" має давнє походження і пов'язаний зі словом "пригожий" (корисний, придатний). Тому коли щось стає в пригоді – воно стає нам корисним, потрібним.

Правильно говорити:

  • "Ці поради стануть вам у пригоді",
  • "Святкування з нагоди випуску",
  • "Мала нагоду побувати в Парижі".

Як розрізняти поняття

Щоб не платити ці слова, варто просто запам'ятати підказку. Якщо йдеться про користь – використовуємо "в пригоді". Якщо про привід чи можливість – це "нагода".

Спробуйте також замінити "стати в пригоді" синонімічними виразами "стати корисним", "знадобитися", "допомогти". Якщо заміна логічна – ви все робите правильно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською: відкривати, відчиняти чи відмикати двері. Кожне з цих дієслів має свій специфічний контекст вживання.

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#Українська мова #Правила #Мова