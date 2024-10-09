Еще не 60, но...: мобилизуют ли в армию 59-летних мужчин

Необходимый боевой опыт или уникальная профессия

В Украине продолжается активная фаза мобилизации, и многие мужчины интересуются, могут ли их призвать в ряды Вооруженных Сил Украины. Особенно актуален этот вопрос для тех, кто приближается к предельному возрасту мобилизации.

В Украине этот возраст составляет 60 лет для рядового и сержантского состава. Однако многие спрашивают: могут ли мобилизовать, если мужчине 59 лет? Разберемся подробнее в этом вопросе и выясним, какие факторы влияют на возможность призыва в таком возрасте.

Могут мобилизовать в 59 лет: что говорит закон

Согласно действующему законодательству Украины, а именно Закону "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст пребывания в запасе для рядового и сержантского состава составляет 60 лет. Это означает, что мужчины в возрасте 59 лет теоретически подлежат мобилизации.

Однако на практике ситуация несколько иная. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) обычно предпочитают призывать младших граждан. Это связано с тем, что военнослужащим следует проходить обучение и быть физически готовыми к выполнению боевых задач.

Однако существуют случаи, когда мобилизация 59-летних мужчин все же происходит. Это может произойти, если мужчина имеет значительный боевой опыт, специфические навыки или уникальную военную специальность, необходимые для ведения боевых действий. Также под призыв могут попасть высокопоставленные офицеры, чей опыт командования ценен для управления военными подразделениями.

Кроме того, мобилизации в возрасте 59 лет могут подвергаться технические специалисты по обслуживанию сложной военной техники, медики, инструкторы, стратеги, аналитики или логистические специалисты. Их знания и опыт могут быть критически важны для эффективного функционирования армии.

Важно отметить, что для призыва на военную службу мужчина должен пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) и не иметь серьезных проблем со здоровьем. Если у 59-летнего гражданина обнаружены заболевания, не совместимые с военной службой, его не мобилизуют.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, возможна ли мобилизация мужчин 50+. В ТЦК был назван ряд условий.